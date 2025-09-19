Menü Kapat
TGRT Haber
22°
 19.09.2025

THY'den ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) bazı Güney Avrupa ülkelerine gidiş-dönüş 129 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen THY yolcuları, 26 Eylül'e kadar satın alacakları biletlerle, 01 Kasım 2025-15 Mart 2026 tarihleri aralığında Atina ve Selanik'e 129 dolar, Roma, Milano ve diğer İtalya şehirlerine 169 dolar, Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirlerine 199 dolar, Paris'e 209 dolar, Lizbon ve Porto'ya ise 219 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

Türk Hava Yolları () İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu THY, Türkiye'den Güney Avrupa'ya seyahat edecek misafirlerine avantajlı fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor.

THY'den ucuz bilet kampanyası

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen THY yolcuları, 26 Eylül'e kadar satın alacakları biletlerle, 01 Kasım 2025-15 Mart 2026 tarihleri aralığında ve 'e 129 dolar, Roma, Milano ve diğer şehirlerine 169 dolar, Barselona, Madrid ve diğer İspanya şehirlerine 199 dolar, Paris'e 209 dolar, Lizbon ve Porto'ya ise 219 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

THY'den ucuz bilet kampanyası

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

THY'den ucuz bilet kampanyası

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" web adresinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

