Ticaret Bakanı Bolat Gürcistan'da temaslarda bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan Maliye Bakanı Laşa Khutsişvili ve Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili ile ayrı ayrı görüştü. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te resmi temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Bolat, Gürcistan Maliye Bakanı Laşa Khutsişvili ile bir araya geldi. Bakan Bolat ve beraberindeki heyet, daha sonra Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili ile görüştü.

TÜRK İŞ İNSANLARIYLA DA BİR ARAYA GELDİ

Bolat, Gürcistan'da faaliyet gösteren Türk firmaların temsilcileri ile de toplantı yaptı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Tiflis'te bir otelde düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bakan yardımcıları ve Türk iş adamları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bakan Bolat, Gürcistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bolat, "Birçok ülkede olduğu gibi, Gürcistan'da da güçlü bir Türk iş insanları topluluğunun varlığı bizi memnun ediyor. Bizler, bölgesel ve küresel çapta yaşanan olumsuz gelişmelerin üzerinizde yarattığı baskının bilincindeyiz. Bu baskıyı hafifletmek adına ticaret diplomasisi faaliyetlerimizi son derece aktif bir şekilde kullanıyoruz." dedi.

İş adamlarının yeni pazarlarda daha güçlü bir konuma gelebilmeleri için çaba sarf ettiklerini kaydeden Bolat, "Türkiye’nin ekonomik dayanıklılığının en büyük göstergesi, 19 çeyrektir kesintisiz büyümesidir. 2024 yılında ekonomimiz, yüzde 3,2 büyüyerek 1,3 trilyon dolar seviyesine ulaşmış, kişi başı gelirimiz 15 bin 500 dolara yaklaşmıştır. Sizlerin de arasında bulunduğu iş insanlarımızın değerli katkılarıyla 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımız 7 katına çıkarak 2024 yılında rekorla 262 milyar dolara ulaştı. Gürcü ekonomisi ise 2024 yılında yüzde 9,4 büyüme kaydetmeyi başarmıştır." diye konuştu.

Bolat, Türkiye ile Gürcistan arasında güçlü ekonomik ilişkilerin olduğuna dikkatini çekerek, "Ülkemizin güçlü üretimi ve sizlerin özverisiyle, yıllardır Gürcistan’ın ithalatında birinci sırada yer almayı başarıyoruz. Bununla birlikte Gürcistan da Türk firmalarımız için önemli yatırım fırsatları barındırmaktadır." ifadesini kullandı.

GÜRCİSTAN İLE TİCARET HACMİ 5 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

"Gürcistan ile ticaret hacmimiz 2024 yılında 3,4 milyar dolara yaklaşmıştır" diyen Bolat, "Bu doğrultuda, Gürcistan ile ticaret hacmimizi ilk olarak 5 milyar dolara çıkararak ardından yeni hedefler belirlemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, iki ülke arasındaki ilişkilerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gürcistan, bizim için sadece dost ve komşu bir ticaret ortağı olmanın ötesinde, özellikle Rusya'ya, Orta Asya ve Kafkasya'ya açılan önemli bir kapı konumundadır. Bu bağlamda, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattının modernizasyonu başta olmak üzere bölgedeki bağlantısallık odaklı projeleri yakından takip ediyoruz."

Bolat, Gürcistan'da kayıtlı 2 bin 216 Türk ortaklı şirketin bu ülkenin ekonomisine yatırımla, üretimle, istihdamla ve ihracatla önemli katkılar sunduğunu kaydederek, "Yatırımcılarımızın Gürcistan’daki 1,5 milyar dolar seviyesindeki sermaye pozisyonu ve müteahhitlerimizin gerçekleştirdiği 5,6 milyar dolar değerindeki 304 proje, Gürcistan ile ilişkilerimize katma değer sağlamaktadır." dedi.

Ticaret Bakanlığı olarak Türk iş adamlarının yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bolat, "Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte ticaretin de yüzyılı yapacağız." diye konuştu.