Ticaret Bakanlığı'ndan 1,7 milyar TL'lik kaçak duyurusu! 434 araç için işlem yapıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 2025 yılı başından itibaren, toplam değeri 1,7 Milyar TL’yi aşan 434 araç hakkında kaçakçılık kapsamında adli işlem yapıldığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada "Bakanlık olarak, iç piyasa dengesini, dürüst ticaret erbabının rekabet gücünü zedeleyecek, halk sağlığını ve ülke güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişimin tespit edilerek önlenmesi, ticaretin adil, yasal, rekabetçi ve güvenli bir zeminde kesintisiz biçimde sürdürülmesi amacıyla yürüttüğümüz denetim ve kontrol faaliyetlerine aralıksız şekilde devam ediyoruz." denildi

Yazılı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, sahte evrak ve fatura düzenlenmesi, İnterpol kayıtlarında yer alan çalıntı araçlar başta olmak üzere çeşitli usulsüzlükler tespit edilmiş; meri mevzuat hükümleri çerçevesinde 2025 yılı başından itibaren yakalanan, toplam 434 araç hakkında adli işlem yapılmıştır.

· İşlem gören araçların 282’sini otomobiller, 52’sini iş makineleri ve 15’ini TIR cinsi taşıtlar oluşturmaktadır.

· Toplam 1 milyar 712 milyon 479 bin 59 TL değerindeki bu araçların 1 milyar 451 milyon 226 bin 856 TL’lik kısmı otomobil grubuna aittir.

Ticaret Bakanlığımız, taşıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye, ticaretin güvenliğini ve piyasa istikrarını teminat altına almaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."