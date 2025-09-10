Ticaret Bakanlığı’ndan tüketiciyi koruma hamlesi

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29. Tüketici Konseyi, 09 Eylül tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda, tüketicilerin karşılaştığı güncel sorunlar, çözüm önerileri ve yeni stratejiler kapsamlı şekilde ele alındı.

Ticaret Bakanlığı tarafından, tüketicilerin uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına erişimini kolaylaştırmak ve piyasa dengesini korumak amacıyla yeni önlemler hayata geçirildiği, tüketicilerin taraf olduğu her türlü sözleşme ve işlem alanında yoğun denetimler aralıksız sürdürüldüğü, sağlıklı bir piyasa düzeninin oluşturulması ve korunması için çalışmalar kesintisiz yürütüldüğü belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 2 yılda, haksız ticaret, fahiş fiyat, stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadelede, otomotiv, emlak, gıda-toptan ve perakende, marketler, kuyumculuk sektörlerinde, ayrıca aldatıcı-yanıltıcı reklamlar, doğrudan satış, abonelik sözleşmeleri, uzaktan satış gibi alanlarda onlarca yeni yasal düzenlemeler çıkarıldığı hatırlatıldı. Bunların yanı sıra, milyonlarca firma ve on milyonlarca ürünler denetlendiği kaydedildi. Başkanlığını, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu’nun yürüttüğü toplantıya; tüketici örgütlerinin başkan ve üyeleri, özel sektör temsilcileri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları katıldı.

TÜKETİCİ HAKLARI VE PİYASA GÖZETİM

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantının açılışında konuşan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak bir yandan tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yasal düzenlemeleri hayata geçirirken, diğer taraftan da tüketicilerimizin uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ulaşımını kolaylaştırmaya; tüketicilerimizin taraf olduğu her türlü sözleşme ve işlemi kapsayan alanlarda denetimlerimizi artırmaya ve piyasa dengesinin şekillenmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

Tüketicilerin güncel sorunlarının ele alındığı 29. Tüketici Konseyi’nin ilk bölümünde tüketici dernekleri temsilcileri güncel sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Konseyin ikinci bölümünde ise ’Dolandırıcılık Vakalarının Önlenmesi Konusunda Alınacak Tedbirler’ ve ’Yapay Zekanın Tüketicinin Korunması Alanındaki Etkileri’ konu başlığında çalıştay grupları oluşturuldu.

KARARLAR BELİRLENDİ

Çalıştay sonuçlarına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmasının ardından delegelerce; vatandaşların günlük hayatta karşılaştıkları dolandırıcılık vakalarının önlenmesi, hedefli reklamcılık, veri güvenliği, siber güvenlik, istenmeyen arama ve e-postaların önlenmesi, tüketicilerin korunması alanında yapay zekânın etkileri ve yeni kamu spotlarının hazırlanarak tüketici bilincinin artırılması konuları başta olmak üzere, Tüketici Konseyi'nin tavsiye niteliğindeki kararları belirlendi.

Alınan kararların, ilgili kurum ve kuruluşlara iletileceği ve Ticaret Bakanlığı tarafından takip edileceği belirtilirken, tüketicinin korunması politikalarına yön verecek ve Ticaret Bakanlığınca etkin şekilde hayata geçirileceği ifade edildi.