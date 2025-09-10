Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ticaret Bakanlığı’ndan tüketiciyi koruma hamlesi

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29. Tüketici Konseyi tüketicilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele almak üzere toplandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ticaret Bakanlığı’ndan tüketiciyi koruma hamlesi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 12:05

, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29. Tüketici Konseyi, 09 Eylül tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda, tüketicilerin karşılaştığı güncel sorunlar, çözüm önerileri ve yeni stratejiler kapsamlı şekilde ele alındı.

Ticaret Bakanlığı’ndan tüketiciyi koruma hamlesi

Ticaret Bakanlığı tarafından, tüketicilerin uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına erişimini kolaylaştırmak ve piyasa dengesini korumak amacıyla yeni önlemler hayata geçirildiği, tüketicilerin taraf olduğu her türlü sözleşme ve işlem alanında yoğun denetimler aralıksız sürdürüldüğü, sağlıklı bir piyasa düzeninin oluşturulması ve korunması için çalışmalar kesintisiz yürütüldüğü belirtildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan tüketiciyi koruma hamlesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 2 yılda, haksız ticaret, fahiş fiyat, stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadelede, otomotiv, emlak, gıda-toptan ve perakende, marketler, kuyumculuk sektörlerinde, ayrıca aldatıcı-yanıltıcı reklamlar, doğrudan satış, abonelik sözleşmeleri, uzaktan satış gibi alanlarda onlarca yeni yasal düzenlemeler çıkarıldığı hatırlatıldı. Bunların yanı sıra, milyonlarca firma ve on milyonlarca ürünler denetlendiği kaydedildi. Başkanlığını, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu’nun yürüttüğü toplantıya; tüketici örgütlerinin başkan ve üyeleri, özel sektör temsilcileri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları katıldı.

Ticaret Bakanlığı’ndan tüketiciyi koruma hamlesi

TÜKETİCİ HAKLARI VE PİYASA GÖZETİM

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantının açılışında konuşan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak bir yandan tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yasal düzenlemeleri hayata geçirirken, diğer taraftan da tüketicilerimizin uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ulaşımını kolaylaştırmaya; tüketicilerimizin taraf olduğu her türlü sözleşme ve işlemi kapsayan alanlarda denetimlerimizi artırmaya ve piyasa dengesinin şekillenmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı’ndan tüketiciyi koruma hamlesi

Tüketicilerin güncel sorunlarının ele alındığı 29. Tüketici Konseyi’nin ilk bölümünde tüketici dernekleri temsilcileri güncel sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Konseyin ikinci bölümünde ise ’Dolandırıcılık Vakalarının Önlenmesi Konusunda Alınacak Tedbirler’ ve ’Yapay Zekanın Tüketicinin Korunması Alanındaki Etkileri’ konu başlığında çalıştay grupları oluşturuldu.

Ticaret Bakanlığı’ndan tüketiciyi koruma hamlesi

KARARLAR BELİRLENDİ

Çalıştay sonuçlarına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmasının ardından delegelerce; vatandaşların günlük hayatta karşılaştıkları dolandırıcılık vakalarının önlenmesi, hedefli reklamcılık, veri güvenliği, siber güvenlik, istenmeyen arama ve e-postaların önlenmesi, tüketicilerin korunması alanında yapay zekânın etkileri ve yeni kamu spotlarının hazırlanarak tüketici bilincinin artırılması konuları başta olmak üzere, Tüketici Konseyi'nin tavsiye niteliğindeki kararları belirlendi.

Ticaret Bakanlığı’ndan tüketiciyi koruma hamlesi

Alınan kararların, ilgili kurum ve kuruluşlara iletileceği ve Ticaret Bakanlığı tarafından takip edileceği belirtilirken, tüketicinin korunması politikalarına yön verecek ve Ticaret Bakanlığınca etkin şekilde hayata geçirileceği ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi zorunlu olacak: Tüm çalışanlar etkilenecek! Özgür Erdursun BES ve TES farkını anlattı
TES ile çalışanın hayatı değişecek: İsa Karakaş kimlerin nasıl etkileneceğini anlattı!
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#kanun
#tüketici hakları
#Yasal Düzenleme
#Piyasa Gözetimi
#Uyuşmazlık Çözüm
#Tüketici Konseyi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.