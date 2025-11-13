TOKİ sosyal konut projesinde liste yayınlandı! Yaşadığınız ilde kaç konut yapılacak?

Kategoriler
TOKİ’nin 81 ilde yapacağı 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci başladı. Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre ilk günde başvuru sayısı bir milyona yaklaştı. Diğer yandan dar gelirli vatandaşa ev sahibi olma imkanı sağlayan projenin detayları da daha netleşmiş durumda. Bu kapsamda hangi ilde kaç bin sosyal konut yapılacağı da belli oldu. İşte, doğudan batıya kuzeyden güneye tüm illerde yapılacak TOKİ sosyal konutlarının sayısı…
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde tam 500 bin konut inşa edilecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak evler 2+1 ve 1+1 şeklinde planlanacak. Evlerin metrekaresi, oda sayısı ve bulunduğu şehir, toplam fiyat ve taksitleri belirleyen etken olacak. Baştan beri vurgulanan “Dar gelirliyi ev sahibi yapma misyonu da böylelikle gerçekleşmiş olacak. Zira TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde 6 bin 750 TL taksitle bile ev sahibi olmak mümkün olacak.
Ev sahibi olma hayali kuranların yoğun ilgi gösterdiği TOKİ sosyal konut projesinde valiliklerin hazırladığı arazi tespit raporları değerlendirilerek öncelikli bölgelerde planlamalar yapılmaya başlandı. Heyecanla beklenen konutları hayata geçirecek projelerin 2026 yıl sonuna kadar kademeli olarak hayata geçirilecek.
Yapılan ilk açıklamalarda TOKİ tarafından yapılacak 500 bin konutun 100 bininin İstanbul’da olacağı belirtilmişti. Ancak projenin 81 ili kapsaması diğer illerde ne kadar konut yapılacağına dair soru işaretlerinin sıklaşmasını da doğurdu. Ancak yapılan açıklamalar merak edilen tüm soruların cevaplarını bulmasını sağladı. Bu kapsamda hangi ilde kaç TOKİ konutu yapılacağı da belli oldu.