TOKİ sosyal konut projesinde liste yayınlandı! Yaşadığınız ilde kaç konut yapılacak?

TOKİ’nin 81 ilde yapacağı 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci başladı. Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre ilk günde başvuru sayısı bir milyona yaklaştı. Diğer yandan dar gelirli vatandaşa ev sahibi olma imkanı sağlayan projenin detayları da daha netleşmiş durumda. Bu kapsamda hangi ilde kaç bin sosyal konut yapılacağı da belli oldu. İşte, doğudan batıya kuzeyden güneye tüm illerde yapılacak TOKİ sosyal konutlarının sayısı…