TOKİ sosyal konut projesinde liste yayınlandı! Yaşadığınız ilde kaç konut yapılacak?

Kasım 13, 2025 10:29
1
toki sosyal konut iller listesi

TOKİ’nin 81 ilde yapacağı 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci başladı. Bakan Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre ilk günde başvuru sayısı bir milyona yaklaştı. Diğer yandan dar gelirli vatandaşa ev sahibi olma imkanı sağlayan projenin detayları da daha netleşmiş durumda. Bu kapsamda hangi ilde kaç bin sosyal konut yapılacağı da belli oldu. İşte, doğudan batıya kuzeyden güneye tüm illerde yapılacak TOKİ sosyal konutlarının sayısı…

2
toki sosyal konut iller listesi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde tam 500 bin konut inşa edilecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak evler 2+1 ve 1+1 şeklinde planlanacak. Evlerin metrekaresi, oda sayısı ve bulunduğu şehir, toplam fiyat ve taksitleri belirleyen etken olacak. Baştan beri vurgulanan “Dar gelirliyi ev sahibi yapma misyonu da böylelikle gerçekleşmiş olacak. Zira TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde 6 bin 750 TL taksitle bile ev sahibi olmak mümkün olacak.

3
toki sosyal konut iller listesi

Ev sahibi olma hayali kuranların yoğun ilgi gösterdiği TOKİ sosyal konut projesinde valiliklerin hazırladığı arazi tespit raporları değerlendirilerek öncelikli bölgelerde planlamalar yapılmaya başlandı. Heyecanla beklenen konutları hayata geçirecek projelerin 2026 yıl sonuna kadar kademeli olarak hayata geçirilecek.

4
toki sosyal konut iller listesi

Yapılan ilk açıklamalarda TOKİ tarafından yapılacak 500 bin konutun 100 bininin İstanbul’da olacağı belirtilmişti. Ancak projenin 81 ili kapsaması diğer illerde ne kadar konut yapılacağına dair soru işaretlerinin sıklaşmasını da doğurdu. Ancak yapılan açıklamalar merak edilen tüm soruların cevaplarını bulmasını sağladı. Bu kapsamda hangi ilde kaç TOKİ konutu yapılacağı da belli oldu.

5
toki sosyal konut iller listesi

YAŞADIĞINIZ İLDE KAÇ TOKİ KONUTU YAPILACAK?

  • İstanbul: 100 bin
  • Ankara: 30 bin 973
  • İzmir: 21 bin 20
  • Bursa: 17 bin 225
  • Konya: 15 bin 150

6
toki sosyal konut iller listesi

  • Gaziantep: 13 bin 890
  • Şanlıurfa: 13 bin 690
  • Hatay: 13 bin 289
  • Antalya: 13 bin 213
  • Adana: 12 bin 400

7
toki sosyal konut iller listesi

  • Diyarbakır: 12 bin 165
  • Kocaeli: 10 bin 340
  • Malatya: 9 bin 609
  • Kahramanmaraş: 8 bin 195
  • Mersin: 8 bin 190

8
toki sosyal konut iller listesi

  • Manisa: 7 bin 759
  • Kayseri: 7 bin 562
  • Balıkesir: 7 bin 548
  • Aydın: 6 bin 973
  • Tekirdağ: 6 bin 865

9
toki sosyal konut iller listesi

  • Van: 6 bin 803
  • Sakarya: 6 bin 633
  • Adıyaman: 6 bin 620
  • Samsun: 6 bin 397
  • Denizli: 6 bin 370

10
toki sosyal konut iller listesi

  • Muğla: 6 bin 197
  • Eskişehir: 6 bin 25
  • Mardin: 5 bin 357
  • Erzurum: 4 bin 905
  • Afyon: 4 bin 370

11
toki sosyal konut iller listesi

  • Sivas: 3 bin 904
  • Elazığ: 3 bin 825
  • Batman: 3 bin 810
  • Trabzon: 3 bin 734
  • Kütahya: 3 bin 592

12
toki sosyal konut iller listesi

  • Tokat: 3 bin 392
  • Ordu: 3 bin 334
  • Çanakkale: 3 bin 276
  • Osmaniye: 2 bin 990
  • Isparta: 2 bin 889

13
toki sosyal konut iller listesi

  • Yozgat: 2 bin 858
  • Çorum: 2 bin 867
  • Ağrı: 2 bin 840
  • Niğde: 2 bin 604
  • Amasya: 2 bin 601

