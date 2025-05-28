Trafikte yeni dönem: Cezaların artırılmasına yönelik kanun teklifi Meclis’te

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle birlikte, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik cezalar ağırlaşıyor. Hız sınırının aşılması, direksiyon başında telefon kullanımı, emniyet kemeri ya da kask takmama gibi ihlallerde kademeli ceza uygulaması masada. Ayrıca, kazadan sonra olay yerini terk eden sürücüler için 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Karayolu Trafik Güvenliği ve Yargı Reformu Strateji Belgeleri doğrultusunda hazırlanan yeni trafik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel’in başkanlığını yaptığı komisyon toplantısında ele alındı. Toplum güvenliğini artırmayı hedefleyen teklif, özellikle alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanımına yönelik cezaların ağırlaştırılmasını öngörüyor.

OLAY YERİNDEN KAÇAN SÜRÜCÜLERE HAPİS CEZASI

Cüneyt Yüksel, yaptığı açıklamada, kazaların ardından olay yerini zaruret dışında terk eden sürücülere hem idari para cezası hem de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini bildirdi. Ayrıca, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlara yönelik cezaların artırılacağını, hız, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve kask takmama gibi ihlallerde ise kademeli ceza sistemi getirileceğini duyurdu.

"KURAL TANIMAYAN AZINLIK İÇİN CAYDIRICILIK ŞART"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, 2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, bu sayının kasten adam öldürme olaylarından fazla olduğunu vurguladı. Trafik kurallarına çoğunlukla uyulduğunu ancak kuralları hiçe sayan küçük bir azınlık için daha etkili önlemlerin şart olduğunu belirtti. Yurdunuseven, teklifin toplamda 36 maddeden oluştuğunu ve hız sınırlarını aşanlar ile trafikte tehlikeli hareketlerde bulunanlara yönelik cezaların da yükseltileceğini ifade etti.

YASA DIŞI ÇAKAR KULLANIMI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu dapersonel, radar ve yaka kamerası sayılarının artırıldığını ancak buna rağmen geçen yıl trafik kazalarındaki can kaybının 2023'e göre yüzde 3 azaldığını ifade ederek, "Varmış olduğumuz netice, trafik cezalarındaki caydırıcılığın yeterli olmadığı, yeni bir düzenlemeye ihtiyacı olduğuydu" dedi.

2023 yılında yürürlüğe giren yasa ile yasa dışı çakar kullanımına getirilen 138 bin liralık para cezasının bu ihlali yüzde 80 oranında azalttığını örnek gösteren Karaloğlu, bu tarz düzenlemelerin etkili sonuçlar verdiğini vurguladı.

2030 HEDEFİ: CAN KAYIPLARINI YARISINA İNDİRMEK

Yeni teklifin yasalaşması halinde, trafik kurallarına uyumun artacağına inandığını dile getiren Karaloğlu, 2030 yılına kadar trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 50 oranında azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Muhalefet milletvekilleri, teklifin bazı maddelerinin Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek usul tartışması başlatsa da, komisyonda teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.