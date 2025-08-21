Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Murat Makas

Trump işini biliyor: 100 milyon dolar para yatırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemine başladığından bu yana 100 milyon doları aşan tahvil yatırımı yaptığı ortaya çıktı.

Trump işini biliyor: 100 milyon dolar para yatırdı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 16:59

The Guardian'ın haberine göre, ABD Hükümet Etik Ofisi'nin yayımladığı belgeler, Trump'ın ocak ayındaki yemin töreninden bu yana 600'den fazla finansal işlem gerçekleştirdiğini gösteriyor.

KURUMSAL VE KAMU TAHVİLLERİNE YOĞUN İLGİ

Belgelerde her işlem için net rakamlar paylaşılmasa da Trump'ın Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Meta, Qualcomm, Home Depot, T-Mobile USA ve UnitedHealth Group gibi büyük şirketlerin tahvillerini aldığı belirtiliyor. Ayrıca eyaletler, şehirler, ilçeler, okul bölgeleri ve çeşitli kamu kurumlarının çıkardığı tahvillerin de portföyde yer aldığı ifade ediliyor.

Trump işini biliyor: 100 milyon dolar para yatırdı

EKONOMİ POLİTİKALARIYLA UYUMLU TERCİHLER

Trump'ın yatırım alanlarının özellikle finans, enerji ve altyapı gibi ABD yönetiminin ekonomi politikalarıyla doğrudan bağlantılı sektörlere yoğunlaştığı dikkat çekiyor.

Trump işini biliyor: 100 milyon dolar para yatırdı

RİSKTEN UZAK STRATEJİ

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Trump'ın yatırımlarıyla ilgili tüm beyanların düzenli şekilde yapıldığını ve varlıkların üçüncü taraf bir finans kuruluşu tarafından yönetildiğini aktardı.

Oxford Economics analisti John Canavan ise Trump'ın yüksek kaliteli ve yüksek notlu kurumsal ile belediye tahvillerini tercih ettiğini, bunun da riskleri en aza indirmeyi amaçlayan bir strateji olduğuna işaret etti.

Trump işini biliyor: 100 milyon dolar para yatırdı

600 MİLYON DOLARLIK YILLIK GELİR

Haziran ayında açıklanan yıllık mali bildirime göre Trump, 2024'te kripto para, golf sahaları, lisans anlaşmaları ve çeşitli girişimlerden 600 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Aynı raporda, toplam servetinin en az 1,6 milyar dolar olduğu da kaydedildi.

Marketlere cumhur reyonu açılacak mı? DMM'den açıklama geldi
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 3,5 yılın zirvesinde
ETİKETLER
#donald trump
#ekonomi politikaları
#abd hükümeti
#Tahviller
#Servet Yıldırım
#Finansal İşlemler
#Riskin Azaltılması
#Ekonomi
TGRT Haber
