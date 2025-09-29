TÜİK ekonomide güven endeksini açıkladı

İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. TÜİK'in verilerine göre; ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 97,9 iken, Eylül’de yüzde 0,1 artış göstererek 98,0 seviyesine çıktı.
Bir önceki aya kıyasla Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 azalarak 83,9’a, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 artarak 100,8’e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 düşerek 111,0’a, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 artarak 109,2’ye, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,6 yükselerek 88,3’e ulaştı.