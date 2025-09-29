Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

TÜİK ekonomide güven endeksini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı ekonomik güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 artışla 98 değerini aldı.

TÜİK ekonomide güven endeksini açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 11:55

İstatistik Kurumu (), eylül ayına ilişkin verilerini kamuoyuyla paylaştı. TÜİK'in verilerine göre; ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 97,9 iken, Eylül’de yüzde 0,1 artış göstererek 98,0 seviyesine çıktı.

TÜİK ekonomide güven endeksini açıkladı

HÜZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ DÜŞTÜ

Bir önceki aya kıyasla Eylül ayında yüzde 0,4 azalarak 83,9’a, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 artarak 100,8’e, güven endeksi yüzde 0,1 düşerek 111,0’a, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 artarak 109,2’ye, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,6 yükselerek 88,3’e ulaştı.

TÜİK ekonomide güven endeksini açıkladı
