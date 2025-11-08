Menü Kapat
Benim Sayfam
16°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Türkiye'de yasak ama özel izinle yapıyor! ABD ve Rusya'ya bile ihraç ediliyor

Niğde'de yaşayan genç girişimci İhsan Nacar, akreplerin zehrini yurt dışına ihraç etmesiyle gençlere örnek oluyor. Nacar, "Türkiye’de akrep toplamak ve satmak yasak. Biz bu işi tamamen yasal yollarla, aktif ve izinli şirketlerden danışmanlık alarak hibe yolu ile temin ettik. Şu anda tesisimizde yaklaşık 1000 akrep bulunuyor" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 15:04

Niğde’nin Edikli beldesinde yaşayan girişimci İhsan Nacar bütün gençlere örnek olacak adımlar atıyor. Nacar, ailesiyle birlikte kurduğu tesiste yetiştirdiği akreplerin zehrini yurt dışına ihraç ediyor.

Bin akreple faaliyete geçen tesiste, ’de nadir olarak yapılan zehri üretimi gerçekleştiriliyor. Ailenin ürettiği akrep zehirleri, soğuk zincirle Çin, Japonya, Kore, ABD ve Rusya’ya ihraç ediliyor.

Girişimci İhsan Nacar, işin hikayesini şöyle anlattı: "Bizim bölgemizde yılan ve akrep gibi hayvanlar çok görüldüğü için bu canlılara merakım oluştu ve araştırmaya başladım. Türkiye’de ve dünyada akrep zehrinin kullanım alanlarını, üretim yöntemlerini, beslenmesini inceledim. Projemizi Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunduk, onay aldıktan sonra da tesisimizi kurduk. Şu anda Şanlıurfa bölgesine ait yerli akrep türlerini yetiştiriyor ve zehrini sağarak elde ediyoruz."

AKREPLER RESMİ YOLLARLA TEMİN EDİLİYOR

Satışı ve doğadan toplanması yasak olan akreplerin, izinli firmalardan resmi yollarla temin edildiğini belirten Nacar, "Türkiye’de akrep toplamak ve satmak yasak. Biz bu işi tamamen yasal yollarla, aktif ve izinli şirketlerden danışmanlık alarak hibe yolu ile temin etti. Şu anda tesisimizde yaklaşık 1000 akrep bulunuyor" dedi.

AKREPLERE SESSİZ VE KARANLIK ORTAMLARDA ÖZENLİ BAKIM YAPILIYOR

Akreplerin sağlıklı şekilde büyüyebilmesi için özel ortamlar oluşturduklarını belirten Nacar, bakım şartlarını şöyle anlattı: "Akreplerimizi sessiz, karanlık ve sıcaklığı sabit tutulan ortamlarda barındırıyoruz. Her biri ayrı kaplarda yaşıyor. Sıcaklık düşük olursa üşüyorlar, fazla rutubet olursa strese girip ölebiliyorlar" diye konuştu.

AKREP ZEHRİ, ARAŞTIRMA VE İLAÇ İLE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR

Zehri kozmetik, ve biyoteknoloji firmalarına gönderdiklerini ifade eden Nacar, "Piyasada resmi firmalardan başka satış yapılması yasak. Biz zehri AR-GE çalışmaları için ilaç, kozmetik ve biyokimya laboratuvarlarına satıyoruz. 300-400 akrepten ortalama 1 gram zehir elde ediyoruz. Şu anda Çin, Japonya, Kore, ABD ve Rusya gibi ülkelere gönderim yapıyoruz. Akrep sayımızı 15-20 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Gelecekteki hedefimiz ise sadece zehir satmakla kalmayıp, akrep zehrinden ağrı kesici krem veya serum gibi ürünler üretmek" diye konuştu.

"ZAMANLA KORKUMU YENDİM, AKREPLERLE BAĞ KURDUM"

Nacar’ın kız kardeşi Rabia Özgen de tesiste aktif olarak görev alıyor. Başlarda korktuğunu ama zamanla alıştığını söyleyen Özgen, "Abimin merakıyla başladık bu işe. İlk başta tedirgindim ama sonra alıştım. Onlara yemlerini, sularını verdikçe insan bağ kuruyor. Ayda dört gün bakım ve sağım yapıyoruz, zehirleri -44 derecede muhafaza ediyoruz. Şimdi artık korkmuyorum, severek yapıyorum" dedi.

Türkiye’de bu alanda sayılı üreticiler arasında yer alan Nacar ailesi, Niğde ve çevresinde bulunan akrep türleri üzerinde de AR-GE çalışması sürdürerek tespit edilecek yeni türleri dünya pazarına sunmayı hedefliyor.

Akrep zehiri servet kazandıracak! Gram fiyatı dudak uçuklatıyor
