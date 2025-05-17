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 | İrem Çınar

Türkiye'den 100 milyar TL’lik güneş hücresi hamlesi!

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Türkiye, güneş hücresi üretiminde beş büyük yatırımla 100 milyar TL’lik dev bir atılıma hazırlanıyor.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 12:04

Türkiye, son yıllarda güneş enerjisinden elektrik üretiminde ciddi bir ivme kazandı. Ancak bu alandaki büyüme sadece elektrik üretimiyle sınırlı değil; aynı zamanda teknolojik bileşenlerin yerli üretimine yönelerek dışa bağımlılığı azaltma hedefi de güdülüyor.

Bu kapsamda özellikle güneş panellerinin kalbi sayılan “güneş hücresi” üretimi ön plana çıkmış durumda. Türkiye’de panel üretimi yapan çok sayıda firma olmasına rağmen, hücre üretimi yapan firma sayısı hâlâ oldukça sınırlı. Ancak şimdi tablo değişmek üzere.

Türkiye'den 100 milyar TL’lik güneş hücresi hamlesi!

BEŞ ŞEHİRDE DEV YATIRIMLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın açıkladığı verilere göre, 15 şehirde hayata geçecek büyük ölçekli sanayi yatırımları arasında güneş enerjisi teknolojileri dikkat çekiyor. Güneş hücresi üretimi için planlanan yatırımların toplam tutarı yaklaşık 2,564 milyar doları buluyor. Bu da güncel kurla yaklaşık 100 milyar TL’lik bir ekonomik büyüklük anlamına geliyor.

İşte yatırım yapılacak firmalar ve şehirler:

Alfa Solar Enerji – 390 milyon dolar – Kırklareli

Astronergy Yüksek Teknoloji – 584 milyon dolar – Adana

CW Solar Cell Enerji – 520 milyon dolar – Antalya

Elin Yarı İletken Teknolojileri – 387 milyon dolar – Sivas

Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri – 683 milyon dolar – Düzce

Her biri bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacak bu yatırımlar sayesinde 20 binden fazla kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Türkiye'den 100 milyar TL’lik güneş hücresi hamlesi!

ÜRETİM KAPASİTESİ HENÜZ NET DEĞİL

Yeni yatırımların üretim kapasiteleri henüz kamuoyuna açıklanmış değil. Ancak beş farklı şehirde kurulacak bu tesislerle birlikte Türkiye'nin bölgesel bir güneş hücresi üretim merkezi olması bekleniyor. Şu anda Türkiye’de ingot aşamasından başlayan entegre güneş hücresi üretimi yalnızca Ankara’daki Kalyon PV tarafından gerçekleştiriliyor. Ayrıca Smart Güneş’in de İzmir’de benzer bir yatırım planı üzerinde çalıştığı biliniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Güneş enerjisi nedir?
Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir.
ETİKETLER
#sanayi ve teknoloji bakanlığı
#güneş enerjisi
#Ekonomi
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