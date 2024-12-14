Türkiye'nin en hızlı zenginleşen ve fakirleşen illeri belli oldu

14 Aralık 2024 14:04 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 14:21

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, yıllık gayrisafi yurt içi hasıla büyüme hızında artıya geçen ve eksiye düşen şehirler netleşti. Böylece, Türkiye’nin en hızlı kalkınan ve ekonomik gerileme yaşayan illerini ortaya çıktı.

Türkiye​ İstatistik Kurumu (TÜİK), 12 Aralık 2023 tarihinde yaptığı açıklamayla, il bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini kamuoyu ile paylaştı. GSYH​, belirli bir dönemde yurt içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam değerini ifade ederken, bu yılki rapor hem TL hem de dolar bazındaki değişimlerle dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GENELİNDE GSYH ARTIŞI

Rapora göre, Türkiye’nin kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılası 2014 yılında 26 bin 624 TL iken, 2023 yılında büyük bir artışla 311 bin 110 TL’ye ulaştı. Dolar bazında ise kişi başına GSYH 2014’te 12 bin 178 dolar iken, 2023’te 13 bin 243 dolar seviyesine yükseldi. TL bazındaki keskin artış, Türkiye ekonomisindeki büyümeyi ve yüksek enflasyonun etkilerini gözler önüne serdi.

İSTANBUL​ EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ

İstanbul, raporda da beklendiği gibi ekonomik gücüyle diğer şehirleri geride bıraktı. "Tarım, ormancılık ve balıkçılık" gibi sektörlerde en yüksek payı alamasa da sanayi, ticaret, finans, bilgi ve iletişim gibi alanlarda liderliğini korudu. Mega kentin ekonomik dinamizmi, ülke ekonomisinin motor gücü olma özelliğini bir kez daha kanıtladı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN VE EN FAKİR İLLERİ

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada ilk 5 sırada yer alan iller, Kocaeli​ (21 bin 985 dolar), İstanbul (21 bin 741 dolar), Ankara (18 bin 655 dolar), Tekirdağ (17 bin 99 dolar) ve İzmir (15 bin 369 dolar) oldu. Kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada son 5 sırada yer alan iller ise Muş (5 bin 634 dolar), Bitlis (5 bin 550 dolar), Şanlıurfa (4 bin 971 dolar), Ağrı (4 bin 706 dolar) ve Van (4 bin 598 dolar) olarak açıklandı.

İstanbul'un "tarım, ormancılık, balıkçılık" ve diğer hizmet faaliyetleri dışında kalan tüm faaliyetlerde en yüksek payı aldığı raporda, il bazında GSYH büyüme hızı pozitif ve negatif olan şehirler dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI ZENGİNLEŞEN 10 İLİ

Şırnak

2022: 5,254 - 2023:7,555

Değişim: Yüzde 44-2,301 dolar

Ağrı

2022: 3,337 - 2023:4,706

Değişim: Yüzde 41 - 1,369 dolar

Van

2022: 3,275 - 2023: 4,598

Değişim: Yüzde 40 - 1,324 dolar

Siirt

2022: 4,785 - 2023:6,702

Değişim: Yüzde 44- 1,917 dolar

Kars

2022: 4,712 - 2023: 6,545

Değişim: Yüzde 39 - 1,833 dolar

Malatya

2022: 5,646 - 2023: 7,794

Değişim: Yüzde 38 - 2,148 dolar

Adıyaman

2022: 4,780 - 2023: 6,564

Değişim: Yüzde 37 -1,784 dolar

Bitlis

2022: 4,077 - 2023: 5,550

Değişim: Yüzde 36- 1,473 dolar

Erzurum

2022: 5,416 - 2023: 7,365

Değişim: Yüzde 36 -1,949 dolar

Hakkari

2022: 5,075 - 2023: 6,861

Değişim: Yüzde 35 - 1,785 dolar

İşte Türkiye'nin en hızlı fakirleşen 10 ili:

Artvin

2022: 9,867 - 2023: 9,620

Değişim: Yüzde -2, -247 dolar

Zonguldak

2022: 9,563 - 2023: 9,937

Değişim: Yüzde 4 - 375 dolar

Uşak

2022: 8,851 - 2023: 9,689

Değişim: Yüzde 9 - 838 dolar

Kırıkkale

2022: 10,105 - 2023: 11,191

Değişim: Yüzde 11 - 1,086 dolar

Tekirdağ

2022: 15,296 - 2023: 17,099

Değişim: Yüzde 12 - 1,803 dolar

Bayburt

2022: 5,908 - 2023: 6,606

Değişim: Yüzde 12 - 699 dolar

Gaziantep

2022: 8,725 - 2023: 9,880

Değişim: Yüzde 13 - 1,155 dolar

Denizli

2022: 9,456 - 2023: 10,803

Değişim: Yüzde 14 - 1,347 dolar

Kırşehir

2022: 7,938 - 2023: 9,140

Değişim: Yüzde 15 - 1,202 dolar

Mardin

2022: 6,220 - 2023: 7,236

Değişim: Yüzde 16 - 1,015 dolar