 Safa Keser

Uluslararası görevlerin ardından Tuna Gülenç, Daikin Türkiye başkan yardımcılığına atandı

İklimlendirme sektörünün lider markası Daikin Türkiye, yönetim ekibini güçlendirecek önemli bir atamaya imza attı. Daikin’in Türkiye ve uluslararası yapılanmalarında uzun yıllardır üst düzey görevler üstlenen Tuna Gülenç, Nisan 2025 itibarıyla Daikin Türkiye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Uluslararası görevlerin ardından Tuna Gülenç, Daikin Türkiye başkan yardımcılığına atandı
26.08.2025
26.08.2025
26.08.2025

Yeni görevi kapsamında Daikin operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak Gülenç, Daikin Türkiye, ve Bölgesi Başkanı Hasan Önder’e bağlı olarak çalışmalarını yürütecek. 20 yılı aşkın küresel HVAC sektör tecrübesi bulunan Tuna Gülenç, uluslararası vizyonu, stratejik becerileri ve güçlü saha deneyimiyle Daikin Türkiye’nin büyüme yolculuğuna önemli katkılar sağlayacak. Türkiye pazarındaki derin bilgi birikimi ve bölgesel başarılarıyla Gülenç’in şirketin; yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti odaklı hedeflerine ivme kazandırması bekleniyor.

ULUSLARARASI DENEYİM, GÜÇLÜ VİZYON

Tuna Gülenç’in Daikin ile yolculuğu, 2005 yılında Türkiye ofisinin kuruluş sürecinde başladı. Sonraki yıllarda İstanbul, Brüksel ve Dubai’de farklı liderlik pozisyonlarında görev alarak Türkiye, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında güçlü büyüme ve kültürel dönüşüm projelerine imza attı.

2011’de Türkiye’ye dönerek, Daikin’in Airfel’i satın almasıyla Türkiye pazarında attığı en önemli stratejik adımın entegrasyon sürecinde Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak, CEO Hasan Önder’in ekibinde yer aldı. Bu dönemde beş yıllık güçlü bir büyüme sürecine katkı sağladı. 2016’da Dubai’ye geçerek 80’den fazla ülkeyi kapsayan MEA Bölgesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Bu süreçte Daikin’in Orta Doğu bölgesinde yayılma, büyüme, yerelleşme, operasyonel mükemmellik ve kârlı büyüme odaklı stratejiler geliştirdi ve yönetti. Ayrıca, INSEAD Executive MBA programını tamamlayarak akademik vizyonunu da güçlendirdi.

YENİ DÖNEM, YENİ HEDEFLER

Daikin Türkiye, 2024 mali yılı itibarıyla 25,5 milyar TL ciro ve 400 milyon Euro’nun üzerinde ihracat performansına ulaştı. Tuna Gülenç’in atanması, F30 hedefleri doğrultusunda stratejik yolculukta önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, “Tuna Bey ile uzun yıllardır Türkiye’de ve Orta Doğu’da birlikte çalışıyoruz. Liderlik vizyonu, tecrübesi ve sonuç odaklı yaklaşımı, stratejik hedeflerimize ulaşmamızda bize değerli katkılar sağlayacak” dedi.

Yeni göreviyle ilgili görüşlerini paylaşan Tuna Gülenç ise, “Daikin Türkiye’ye yeniden katılmak benim için hem profesyonel hem de kişisel anlamda çok değerli. Kuruluşundan itibaren dönem dönem görev aldığım ve başka bölgelerdeyken de hayranlıkla ve gururla takip ettiğim Türkiye operasyonlarımızda, ekibimizle birlikte yeni başarılara ve güçlü projelere imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

