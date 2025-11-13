Menü Kapat
Uzman isim uyardı: Arabasına yaptırmayan 150 bin TL'yi hazırlasın!

Kasım 13, 2025 10:49
1
Uzman isim uyardı: Otomobiline yaptırmayan 150 bin TL'yi hazırlasın!

Eskişehir’de sanayide motor ustası olan Osman San, kışa girilirken sürücülere tavsiyelerde bulundu. Kışa girilmeden önce antifriz bakımının önemine değinen San, bakımların 400-600 lira civarında bir maliyetinin olduğuna dikkat çekti.

2

Tamirci Osman San, kış öncesi antifriz bakımı hakkında uyarıda bulunurken, 400-600 liraya yapılmayan bakımların 150 bin liraya kadar masrafa yol açabileceğine dikkat çekti.

3

'UCUZA DİKKAT'

Kış öncesi antifriz bakımı hakkında konuşan Osman San, "Kışa girerken genelde kış bakımı yaptırmaya geliyorlar. Antifriz ölçümü, lastik kontrolü, cam suyu ve cam silecekleri gibi konularda hizmet veriyoruz. Kışın en önemli konulardan biri antifrizdir. Antifriz koyulmadığında araçta açma yapabiliyor. Aslında yaz-kış antifriz kullanılsa, araç için en mükemmel çözüm olur. Bazı marketlerde ucuz antifriz satılıyor. İnsanlar fiyat uygun diye alıyor ama bu ürünler kaliteli olmuyor.

4

Bizim kullandığımız antifrizlerde yağ oranı daha yüksek ve bu da motor için daha güvenlidir. Ucuz antifrizler kireç ve tortu yapıyor, hatta motora ciddi zarar verebiliyor. Kış boyunca bu durum motorun rektifiye edilmesine kadar götürebilir. Ne kadar kaliteli antifriz kullanılırsa o kadar fayda sağlar. Kışlık bakımda hidrolik derecesini, antifriz derecesini, yağın kalitesini ve oranını ölçüyoruz. Kısacası, kışa hazırlık için yapılabilecek her şeyi müşterilerimize sunuyoruz. Eğer antifriz konulmazsa, motor çatlaması ya da donması gibi büyük hasarlar oluşabiliyor" dedi.

5

Yapılamayan bakımların yüksek maliyetler açabileceğine değinen San, "Motor donduğu zaman demir parçalar soğukta genleşemediği için çatlama yapıyor. Bloklar alüminyum ya da döküm olabiliyor, ama antifriz varsa bu tür riskler ortadan kalkıyor. Yaz-kış koruma sağlıyor. Aslında antifriz bakımı çok pahalı bir işlem değil. 400-600 lira civarında bir maliyeti var.

