Uzman isim uyardı: Arabasına yaptırmayan 150 bin TL'yi hazırlasın!

Bizim kullandığımız antifrizlerde yağ oranı daha yüksek ve bu da motor için daha güvenlidir. Ucuz antifrizler kireç ve tortu yapıyor, hatta motora ciddi zarar verebiliyor. Kış boyunca bu durum motorun rektifiye edilmesine kadar götürebilir. Ne kadar kaliteli antifriz kullanılırsa o kadar fayda sağlar. Kışlık bakımda hidrolik derecesini, antifriz derecesini, yağın kalitesini ve oranını ölçüyoruz. Kısacası, kışa hazırlık için yapılabilecek her şeyi müşterilerimize sunuyoruz. Eğer antifriz konulmazsa, motor çatlaması ya da donması gibi büyük hasarlar oluşabiliyor" dedi.