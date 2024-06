Vatandaşın can simidi kredili mevduat hesabı kullanıcı sayısı 29 milyonu aştı! Borç miktarı yüzde 122 oldu

27 Haziran 2024 16:32 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 16:54

Kredili mevduat hesapları finansal ihtiyaçları karşılamada hızlı ve kolay bir yol olduğu için vatandaşın can simidi olmaya devam ediyor.

Ekonomik zorluklarla mücadelede vatandaşlar borçlarını kapatmak için yeni borçlar yapıyor.

Son yansıyan veriler borçlu vatandaşın durumunu gözler önüne serdi.

KMH KULLANANLARIN SAYISI YÜKSELDİ

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verilerine göre, Nisan 2024 itibarıyla kredili mevduat hesabı kullananların sayısı 29,2 milyon kişi oldu.

Son bir yılda KMH kullanan kişi sayısı 1,5 milyon arttı.

Kullanıcı başına düşen ortalama borç tutarı i8 bin 346 TL oldu.

Toplam borç miktarı ise ciddi seviyelere ulaştı.

Son bir yılda KMH borçları yüzde 122,19 oranında artış gösterdi.

YÜKSEK FAİZE RAĞMEN RAĞBET GÖRÜYOR

KMH banka tarafından tanımlanan kredi limitini her an her yerde kullanıma hazır hale getiriyor.

KMH faizinin yüzde 5 olarak yüksek seviyelerde uygulanmasına rağmen finansal ihtiyaçları karşılamada hızlı ve kolay bir yol olduğu için vatandaşın can simidi olmaya devam ediyor.

Gecikme faizi ise yüzde 5,30 seviyesinde uygulanıyor.

Bu faiz oranlarına ek olarak Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) da ekleniyor.

Mevduat hesabı kredi limiti, anında erişilip kullanılabilir olması bakımından vatandaşı cezbediyor.

Yurttaş kredisini 7 gün, günün her saatinde kullanabiliyor.

Kredi üzerinde günlük faiz işlediği için krediyi kısa vadede kapatmanız durumunda ödeyeceğiniz faiz miktar da düşüyor. Ancak haftalık kullanımda düşük görünen faiz tutarı, aylık kullanımda ciddi bir borç olarak hesaba yansıyor.

Birgün'de yer alan habere göre, Haziran 2023’te 117,3 milyar TL olan KMH borç tutarı, yüzde 122,9 oranında artarak 260,7 milyar TL’ye çıktı.