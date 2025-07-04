Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Wall Street rekor kırıyor ama fırtına yaklaşıyor

Trump’ın ticaret savaşına verdiği 90 günlük molanın sonuna gelinirken, ABD borsaları zirve yapıyor. Ancak yüzde 15’e varan gümrük vergileri kapıda ve piyasalarda yeni bir sarsıntının sinyalleri şimdiden geliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Wall Street rekor kırıyor ama fırtına yaklaşıyor
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 16:47

Başkanı Donald ’ın başlattığı ticaret savaşında kritik dönemece girildi. Trump’ın “karşılıklı tarifeler” için verdiği 90 günlük süre çarşamba günü doluyor. Yani, 9 Temmuz'a kadar bir uzlaşma sağlanmazsa, ABD’nin %15’e kadar çıkabilecek yeni gümrük tarifeleri küresel piyasalarda şok etkisi oluşturabilir.

Ancak , sanki bu ihtimali pek ciddiye almıyor. Amerikan borsaları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Yatırımcılar, görüşmelerin 9 Temmuz sonrasında da süreceğini düşünüyor gibi. Beyaz Saray’dan gelen “son tarih kritik değil” açıklamaları da bu beklentiyi destekliyor.

YATIRIMCILAR RAHAT AMA TEMKİNLİ

ABD’nin Avrupa Birliği ithalatına %50’ye kadar vergi koyabileceği konuşulurken, yatırımcılar ile yürütülen müzakerelerden çıkacak olası sonuçlara kilitlenmiş durumda. Bu arada Çin'e tanınan 90 günlük muafiyetin ağustosa kadar sürecek olması da piyasaya biraz zaman kazandırıyor.

CNBC’ye konuşan Keeley Teton Advisors’tan Thomas Browne, “Bir açıklama gelir ama her şeyin çözülmesini beklemiyorum” diyor.

Wall Street rekor kırıyor ama fırtına yaklaşıyor

ENDEKSLER UÇUYOR AMA GÖZLER 9 TEMMUZ'DA

S&P 500 ve Nasdaq endeksleri perşembe gününü %1,5’in üzerinde artışla tamamlarken, Dow Jones %2’den fazla yükseldi. Fakat uzmanlar, son tarihe yaklaştıkça piyasaların daha dalgalı hale geleceğini öngörüyor. Çünkü Trump’ın sert tarifeleri uygulama konusunda gerçekten ne kadar istekli olduğu hâlâ büyük bir soru işareti. Beklenti tarifelerin %10 civarında kalacağı yönünde, ancak bu tahminin fazla iyimser olabileceğini düşünenler de var.

“YÜZDE 15’LİK VERGİ DAHA OLASI”

BlackRock’tan Rick Rieder, “Herkes %10 bekliyor ama ben %15’in daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum” diyor. Bu arada Vietnam’la yapılan son ticaret anlaşmasında %20'lik tarife belirlenmesi, yatırımcılarda endişe oluşturmuş durumda. Bu oran, Trump’ın daha önce önerdiği %46’nın altında olsa da, beklenen %10 seviyesinin epey üstünde.

Bank of America’dan Sebastian Raedler de bu anlaşmanın, gelecekteki diğer ticaret pazarlıkları için bir örnek teşkil etmediğini vurguluyor: “Alt sınırdan değil, üst sınırdan gidilecek gibi görünüyor.”

KÜÇÜK ZAFERLER, BÜYÜK SORULAR

ABD’nin mayıs ayında İngiltere ile yaptığı anlaşmada %10’luk vergi sabit kaldı. Bu, Amerika için bir “küçük zafer” olarak görülüyor çünkü İngiltere ile zaten ticaret fazlası bulunuyor. Ancak bu oran, ticaret açığı yaşanan diğer ülkelerde kolay kolay tekrar edilemeyebilir.

Avrupalı yetkililer ise 9 Temmuz’a kadar en iyi ihtimalle “siyasi nitelikte” bir anlaşmaya varılabileceğini söylüyor. Kalıcı çözümler için daha uzun bir müzakere süreci gerektiği açık.

Wall Street rekor kırıyor ama fırtına yaklaşıyor

RESESYON RİSKİ SINIRLI, AMA DİKKAT

Genel beklenti, tarifeler çok yüksek seviyelere ulaşmazsa ABD ekonomisinin bir resesyona girmeyeceği yönünde. Hisse senedi piyasalarının bu yeni tarifeleri sindirebileceği düşünülüyor.

BlackRock’tan Rieder, yüksek tarifelerin doları zayıflatacağını ve kısa vadede enflasyonu artıracağını ifade etse de, borsanın bu tür dalgalanmalara karşı dirençli olacağına inanıyor.

KÖPÜK UYARILARI ARTIYOR

Trump’ın “büyük ve güzel” olarak tanımladığı federal harcama tasarısının Temsilciler Meclisi’nden geçmesi de piyasaları destekleyen unsurlardan biri. Ancak yine de birçok yatırımcı, S&P 500’ün mevcut seviyelerinin artık “adil değer” sınırında olduğunu ve olay odaklı risklerin henüz ortadan kalkmadığını söylüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kamu işçisine zam pazarlığında son viraj: Gözler haftaya çevrildi!
Asgari ücrete ara zam gelir mi? SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı
ETİKETLER
#çin
#abd
#ekonomi
#piyasalar
#trump
#Ticaret Savaşı
#Gümrük Tarifeleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.