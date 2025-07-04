Wall Street rekor kırıyor ama fırtına yaklaşıyor

Trump’ın ticaret savaşına verdiği 90 günlük molanın sonuna gelinirken, ABD borsaları zirve yapıyor. Ancak yüzde 15’e varan gümrük vergileri kapıda ve piyasalarda yeni bir sarsıntının sinyalleri şimdiden geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşında kritik dönemece girildi. Trump’ın “karşılıklı tarifeler” için verdiği 90 günlük süre çarşamba günü doluyor. Yani, 9 Temmuz'a kadar bir uzlaşma sağlanmazsa, ABD’nin %15’e kadar çıkabilecek yeni gümrük tarifeleri küresel piyasalarda şok etkisi oluşturabilir.

Ancak piyasalar, sanki bu ihtimali pek ciddiye almıyor. Amerikan borsaları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Yatırımcılar, görüşmelerin 9 Temmuz sonrasında da süreceğini düşünüyor gibi. Beyaz Saray’dan gelen “son tarih kritik değil” açıklamaları da bu beklentiyi destekliyor.

YATIRIMCILAR RAHAT AMA TEMKİNLİ

ABD’nin Avrupa Birliği ithalatına %50’ye kadar vergi koyabileceği konuşulurken, yatırımcılar Çin ile yürütülen müzakerelerden çıkacak olası sonuçlara kilitlenmiş durumda. Bu arada Çin'e tanınan 90 günlük muafiyetin ağustosa kadar sürecek olması da piyasaya biraz zaman kazandırıyor.

CNBC’ye konuşan Keeley Teton Advisors’tan Thomas Browne, “Bir açıklama gelir ama her şeyin çözülmesini beklemiyorum” diyor.

ENDEKSLER UÇUYOR AMA GÖZLER 9 TEMMUZ'DA

S&P 500 ve Nasdaq endeksleri perşembe gününü %1,5’in üzerinde artışla tamamlarken, Dow Jones %2’den fazla yükseldi. Fakat uzmanlar, son tarihe yaklaştıkça piyasaların daha dalgalı hale geleceğini öngörüyor. Çünkü Trump’ın sert tarifeleri uygulama konusunda gerçekten ne kadar istekli olduğu hâlâ büyük bir soru işareti. Beklenti tarifelerin %10 civarında kalacağı yönünde, ancak bu tahminin fazla iyimser olabileceğini düşünenler de var.

“YÜZDE 15’LİK VERGİ DAHA OLASI”

BlackRock’tan Rick Rieder, “Herkes %10 bekliyor ama ben %15’in daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum” diyor. Bu arada Vietnam’la yapılan son ticaret anlaşmasında %20'lik tarife belirlenmesi, yatırımcılarda endişe oluşturmuş durumda. Bu oran, Trump’ın daha önce önerdiği %46’nın altında olsa da, beklenen %10 seviyesinin epey üstünde.

Bank of America’dan Sebastian Raedler de bu anlaşmanın, gelecekteki diğer ticaret pazarlıkları için bir örnek teşkil etmediğini vurguluyor: “Alt sınırdan değil, üst sınırdan gidilecek gibi görünüyor.”

KÜÇÜK ZAFERLER, BÜYÜK SORULAR

ABD’nin mayıs ayında İngiltere ile yaptığı anlaşmada %10’luk vergi sabit kaldı. Bu, Amerika için bir “küçük zafer” olarak görülüyor çünkü İngiltere ile zaten ticaret fazlası bulunuyor. Ancak bu oran, ticaret açığı yaşanan diğer ülkelerde kolay kolay tekrar edilemeyebilir.

Avrupalı yetkililer ise 9 Temmuz’a kadar en iyi ihtimalle “siyasi nitelikte” bir anlaşmaya varılabileceğini söylüyor. Kalıcı çözümler için daha uzun bir müzakere süreci gerektiği açık.

RESESYON RİSKİ SINIRLI, AMA DİKKAT

Genel beklenti, tarifeler çok yüksek seviyelere ulaşmazsa ABD ekonomisinin bir resesyona girmeyeceği yönünde. Hisse senedi piyasalarının bu yeni tarifeleri sindirebileceği düşünülüyor.

BlackRock’tan Rieder, yüksek tarifelerin doları zayıflatacağını ve kısa vadede enflasyonu artıracağını ifade etse de, borsanın bu tür dalgalanmalara karşı dirençli olacağına inanıyor.

KÖPÜK UYARILARI ARTIYOR

Trump’ın “büyük ve güzel” olarak tanımladığı federal harcama tasarısının Temsilciler Meclisi’nden geçmesi de piyasaları destekleyen unsurlardan biri. Ancak yine de birçok yatırımcı, S&P 500’ün mevcut seviyelerinin artık “adil değer” sınırında olduğunu ve olay odaklı risklerin henüz ortadan kalkmadığını söylüyor.