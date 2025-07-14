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 | Bengü Sarıkuş

Yargıtay'dan emsal resmi nikah kararı: Tazminat ödeyebilirsiniz

Yargıtay 2021’de verdiği kararla, resmi nikah vaadiyle kandırılarak uzun süre evli gibi yaşayan kadınlara manevi tazminat hakkı tanıdı. Avukat Buket Nurşah Tekışık, bu kararın benzer mağduriyetler yaşayan kadınlar için önemli bir hukuki dayanak olduğunu belirtti.

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Yargıtay'dan emsal resmi nikah kararı: Tazminat ödeyebilirsiniz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 14:52

Yargıtay’ın 2021 yılında verdiği emsal karara göre, resmi nikah vaadiyle kandırılarak uzun süre evli gibi yaşayan kadınlar talep edebiliyor. Avukat Buket Nurşah Tekışık, kararın benzer mağduriyetler yaşayan kadınlar için önemli bir hukuki dayanak oluşturduğunu belirtti.

Yargıtay'dan emsal resmi nikah kararı: Tazminat ödeyebilirsiniz

Resmi nikah vaadiyle kandırılan, bu vaat doğrultusunda uzun süre evli gibi hayat süren ve sonrasında herhangi bir hukuki güvence olmaksızın ilişkisi sonlandırılan kadınlar açısından önemli dönüm noktası sayılan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2021 tarihli kararı, benzer şekilde mağdur olan kadınlara manevi tazminat hakkı tanıyarak hukuki zeminde önemli bir emsal oluşturdu. Avukat Buket Nurşah Tekışık, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 25 Şubat 2021 tarihli ve 2017/1316 E. - 2021/167 K. sayılı kararını değerlendirdi. Tekışık, "Resmi nikah vaadiyle kandırılarak uzun süre karı-koca hayatı yaşanması durumunda, kadın açısından manevi tazminat hakkı doğar." dedi.

Yargıtay'dan emsal resmi nikah kararı: Tazminat ödeyebilirsiniz

EVLİLİK DIŞI BİRLİKTE YAŞAM SON YILLARDA ARTTI

Yargıtay’ın bu kararı, evlilik dışı uzun süreli ilişkilerde hukuki mağduriyet yaşayan kadınlar için önemli dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Tekışık, "Son yıllarda evlilik dışı birlikte yaşamın artmasıyla birlikte tarafların hukuki güvence ihtiyacı da yükselmiştir. Yargıtay’ın verdiği bu karar, benzer mağduriyetleri yaşayan birçok kadın için umut ışığı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yargıtay'dan emsal resmi nikah kararı: Tazminat ödeyebilirsiniz

MANEVİ TAZMİNATIN YOLU AÇILIYOR

Kararda, kadının resmi nikah vaadiyle kandırıldığı, bu vaat doğrultusunda uzun süre birlikte yaşadığı, fiziksel ve ruhsal zarara uğradığı, dolayısıyla manevi tazminata hak kazandığı vurgulandı. Mahkeme, "Davacının hukuka aykırı olan bu fiilden dolayı etkilenen manevi dengesinin eski hale dönüşmesi, duygusal olarak tatmin edilmesi ve zarar verenin benzer fiilleri tekrar etmemesi amacıyla manevi tazminata hükmedilmesi isabetlidir." şeklinde hüküm verdi.

Yargıtay'dan emsal resmi nikah kararı: Tazminat ödeyebilirsiniz

BİRÇOK ERKEK NİKAHSIZ YAŞAMAYI TERCİH EDİYOR

Avukat Tekışık, özellikle modern yaşam tarzı ile toplumsal yapının tam anlamıyla uyum sağlayamamasının kadınlar aleyhine sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Birçok erkek, evliliğin doğurduğu yükümlülüklerden kaçmak adına nikahsız birlikte yaşamayı tercih ediyor. Bu durumun en büyük mağduru ise kadınlar oluyor. Hukuki düzenlemeler, kadınların iyi niyetinin suistimal edilmesini önlemek adına büyük önem taşıyor." diye konuştu. Tekışık, Yargıtay’ın bu emsal kararının, nikahsız birliktelik yaşayan ve terk edilen kadınlar için yol gösterici bir hukuki dayanak olduğunu da vurguladı.

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ETİKETLER
#kadın hakları
#manevi tazminat
#Evlilik Dışı İlişki
#Yargıtay Kararı
#Hukuki Güvence
#Ekonomi
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