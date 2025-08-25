Menü Kapat
27°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Araç alacaklar dikkat, kural değişti

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında önemli değişiklikler yapıldı. Yeni genelge ile birlikte araç alımı, sigorta yenileme ve kaza sonrası basamak işlemleri yeniden düzenlendi.

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Araç alacaklar dikkat, kural değişti
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 09:49

genelgesi değişti. Mevcut düzenlemede, aracını satmadan yeni araç alan sürücüler trafik sigortasına 4’üncü basamaktan başlıyordu. Bu durum, kazasız sürücülerin mağduriyetine yol açıyordu. Yeni genelgeyle birlikte sürücüler hangi basamakta yer alıyorsa, yeni alacakları araç için de aynı basamaktan sigorta yaptıracak.

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Araç alacaklar dikkat, kural değişti
Hız sınırları değişiyor! Son tarih belli oldu

YENİ ARAÇ ALANLAR 8. BASAMAKTAN BAŞLAYACAK

Örneğin, 8’inci basamakta bulunan bir sürücü yeni araç aldığında artık sigortası 4’üncü basamaktan değil, 8’inci basamaktan başlatılacak. Aynı şekilde, 1’inci basamakta bulunan yüksek riskli sürücüler de yeni araç aldıklarında sistem tarafından 4’üncü basamağa çıkarılmayacak, yine 1’inci basamaktan işlem görecek. Aracını satarak yeni araç alanlarda ise mevcut kural geçerliliğini koruyacak.

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Araç alacaklar dikkat, kural değişti

HASARSIZLIK İÇİN YENİ KADEME KURALI

Sigorta poliçesini süresinden önce yenileyen sürücüler için de yeni bir düzenleme getirildi. Artık poliçenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar kaza yapılması halinde, sürücünün hasarsızlık basamağı bir kademe düşürülecek. Mevcut sistemde bu durumda basamak değişikliği uygulanmıyordu.

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Araç alacaklar dikkat, kural değişti

HASARSIZ SÜRÜCÜLERİN HAKLARI KORUNACAK

Yeni , kazasız sürücülere avantaj sağlarken sürekli kaza yapan sürücülere tanınan kolaylıkları ortadan kaldırdı. Düzenleme ile adaletli bir sistem oluşturulması hedefleniyor. Kabul edilen genelge 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.

