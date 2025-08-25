Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Araç alacaklar dikkat, kural değişti

Zorunlu trafik sigortası genelgesi değişti. Mevcut düzenlemede, aracını satmadan yeni araç alan sürücüler trafik sigortasına 4’üncü basamaktan başlıyordu. Bu durum, kazasız sürücülerin mağduriyetine yol açıyordu. Yeni genelgeyle birlikte sürücüler hangi basamakta yer alıyorsa, yeni alacakları araç için de aynı basamaktan sigorta yaptıracak.

YENİ ARAÇ ALANLAR 8. BASAMAKTAN BAŞLAYACAK

Örneğin, 8’inci basamakta bulunan bir sürücü yeni araç aldığında artık sigortası 4’üncü basamaktan değil, 8’inci basamaktan başlatılacak. Aynı şekilde, 1’inci basamakta bulunan yüksek riskli sürücüler de yeni araç aldıklarında sistem tarafından 4’üncü basamağa çıkarılmayacak, yine 1’inci basamaktan işlem görecek. Aracını satarak yeni araç alanlarda ise mevcut kural geçerliliğini koruyacak.

HASARSIZLIK İÇİN YENİ KADEME KURALI

Sigorta poliçesini süresinden önce yenileyen sürücüler için de yeni bir düzenleme getirildi. Artık poliçenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar kaza yapılması halinde, sürücünün hasarsızlık basamağı bir kademe düşürülecek. Mevcut sistemde bu durumda basamak değişikliği uygulanmıyordu.

HASARSIZ SÜRÜCÜLERİN HAKLARI KORUNACAK

Yeni genelge, kazasız sürücülere avantaj sağlarken sürekli kaza yapan sürücülere tanınan kolaylıkları ortadan kaldırdı. Düzenleme ile adaletli bir sistem oluşturulması hedefleniyor. Kabul edilen genelge 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.