Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Türk yapımı Deha dizisi Emmy Ödülü'ne layık görüldü! 'Sürükleyici bir aile draması'

ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen 53. Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Türk yapımı Deha dizisi en iyi pembe dizi (Telenovela) kategorisinde ödüle layık görüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 07:45
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 07:45

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen 53. Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. Ödül törenine Türk yapımı olan dizisi damga vurdu. Başrollerinde , Melis Sezen, Ahsen Eroğlu ve Taner Ölmez'in oynadığı dizi Emmy Ödülleri'nde en iyi pembe dizi (Telenovela) kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türk yapımı Deha dizisi Emmy Ödülü'ne layık görüldü! 'Sürükleyici bir aile draması'

"BU KOCAMAN BİR EKİP İŞİ"

Oyuncu Aras Bulut İynemli, yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Umut Aral ve senarist Damla Serim'in de aralarında bulunduğu dizi ekibi, ödülü aldıktan sonra soruları yanıtladı.

Dizinin başrol oyuncularından olan Aras Bulut İynemli, bu kadar heyecanlanacağımı tahmin etmediğini ifade ederek, "Kocaman bir ekip işi, çok küçük bir ekip olarak geldik aslında. Her zaman söylerim, çok büyük bir ekip işi. Bütün ekip arkadaşlarımız adına da buradayız. Çok teşekkür ederim, çok heyecanlıyım." dedi.

"Onlarca ülkeden 'yi temsilen burada olmak ve bu ödülü şu anda kazanmış olmak gerçekten anlatılamayacak bir duygu." ifadesini kullanan dizinin yönetmeni Umut Aral, ödülü diziye emeği geçen tüm ekip adına aldıklarını söyledi.

Oyunculuğu ve çekimleriyle olduğu kadar hikayesiyle de ilgi çeken dizinin senaristi Damla Serim de burada bulunmanın harika duygu olduğunu ifade ederek, "Teşekkür ederiz, çok güzel, çok büyük bir gurur." dedi.

Türk yapımı Deha dizisi Emmy Ödülü'ne layık görüldü! 'Sürükleyici bir aile draması'

"OLAGANÜSTÜ BİR MATEMATİĞE SAHİP"

Yapım ekibi, Deha’nın küresel başarı yolculuğunu New York’ta temsil ederek Türkiye’nin uluslararası televizyon sektöründe edindiği başarıyı bir kez daha ortaya koydu.

Deha, olağanüstü matematik yeteneğine sahip genç Devran’ın, bir yanda parlak bir gelecek kurma hayalleri, diğer yanda ise onu kendi karanlık etkisi altında tutmaya çalışan babasının baskısı arasında sıkışıp kalan hayat mücadelesini anlatan, psikolojik gerilim tonları da taşıyan sürükleyici bir aile draması.

Türk yapımı Deha dizisi Emmy Ödülü'ne layık görüldü! 'Sürükleyici bir aile draması'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devrim Özkan'ı unutamadığını söylemişti! Lucas Torreira yüzükle kapısına gidecek
Evrim Akın'ın sunduğu programla ünlenen Çitos Efe, Asena Keskinci'nin açıklamaları hakkında konuştu
ETİKETLER
#Türkiye
#aras bulut iynemli
#deha
#Dramatik Maç
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#Psikolojik Gerilim
#Aile Dramı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.