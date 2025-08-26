Menü Kapat
Liverpool rövanşı 16 yaşındaki Ngumoha ile aldı

Liverpool'a galibiyet golünü 16 yaşındaki Rio Ngumoha kazandırdı. Geçen sezon aynı statta son dakikada yedikleri golün rövanşını 16 yaşındaki futbolcu sayesinde 90+10'da kazandılar.

Liverpool rövanşı 16 yaşındaki Ngumoha ile aldı
26.08.2025
26.08.2025
İngiltere Premier Lig'de son şampiyon , deplasmanında 16 yaşındaki oyuncusu Ngumoha'nın 90+10. dakikada attığı golle kazandı. İngiltere Premier Lig’in 2. haftasında Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile karşılaştı.

Liverpool rövanşı 16 yaşındaki Ngumoha ile aldı

GEÇEN SEZON SON DAKİKADA KAYBETMİŞLERDİ

Geçtiğimiz sezon St. James' Park'ta 90. dakikada yediği golle puan kaybı yaşayan Arne Slot'un öğrencileri bu kez uzatmalarda galibiyet golünün sevincini yaşayan taraf oldu. Kırmızılar 35. dakikada Gravenberch'in golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı da bu skorla tamamlandı. Liverpool, 2. yarıya yeni golcüsü Ekitike'nin golüyle başladı.

Liverpool rövanşı 16 yaşındaki Ngumoha ile aldı

Fransız futbolcu yeni takımıyla çıktığı 3 resmi maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Ev sahibi 57'de Bruno Guimaraes'in kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. Golün ardından üst üste sakatlıklar nedeniyle zorunlu değişikliklere giden Newcastle, 88. dakikada beraberlik golünü buldu.

Liverpool rövanşı 16 yaşındaki Ngumoha ile aldı

Will Osula, oyuna girdikten 12 dakika sonra gol sevinci yaşadı.Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, uzatma dakikalarında 16 yaşındaki Rio Ngumoha'yı oyuna dahil etti. 90+10. dakikada merkezden gelişen organize atakta Ngumoha ceza sahası içinde plase vuruşla ağları havalandırdı. Liverpool, Newcastle United deplasmanında 3-2 kazanarak yeni sezonda 2. maçta 6 puana yükseldi. Siyah-beyazlılar ise 1 puanda kaldı.Liverpool, ligin 3. haftasında 31 Ağustos Pazar günü Anfield'da Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

ETİKETLER
#liverpool
#Newcastle United
#Premier League
#Rio Ngumoha
#Arne Slot
#Gravenberch
#Ekitike
#Futbol
