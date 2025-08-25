Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Benjamin Pavard'dan Galatasaray hamlesi! Yıldız oyuncunun paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı

Yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla girmek ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Son olarak kadrosuna Victor Osimhen ve Leroy Sane'yi katan Cimbom, savunma hattına yeni takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin gündeminde olan oyunculardan biri olan Fransız yıldız Benjamin Pavard, yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı. İşte o paylaşım...

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 15:58

Transfer çalışmalarına devam eden , bir yandan kaleci transferi için görüşmelerini sürdürürken bir yandan da savunmaya takviye yapmak için çalışmaları sürdürüyor.

SİNGO İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bir yandan Monaco ile Wilfried Singo'nun transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, diğer yandan da alternatiflerle dirsek temaslarına devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için son kararını duyurdu! Sert sözler...

SİNGO'NUN ALTERNATİFİ PAVARD

Singo'nun alternatiflerinden biri de İtalyan devi Inter'de forma giyen Fransız savunmacı Benjamin Pavard. 29 yaşındaki oyuncudan bugün sarı - kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir hamle geldi.

TARAFTARI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Leroy Sane ve Victor Osimhen transferlerinden sonra sessizliği süren Galatasaray cephesinde taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın ilgilendiği 29 yaşındaki Interli sağ bek Benjamin Pavard Galatasaray maçından sonra Leroy Sane'nin minik bir taraftarla çekilen görüntüsünü kişisel Instagram hesabından paylaştı. Bu hamle transfer bekleyen Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

İşte oyuncunun paylaşımı:

İLGİLİ HABERLER
Barış Alper Yılmaz'dan yeni karar! Yıldız oyuncudan flaş hamle
ETİKETLER
#galatasaray
#beşiktaş
#süper lig
#Transferler
#Pavard
#Singo
#Spor
