Benjamin Pavard'dan Galatasaray hamlesi! Yıldız oyuncunun paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir yandan kaleci transferi için görüşmelerini sürdürürken bir yandan da savunmaya takviye yapmak için çalışmaları sürdürüyor.

SİNGO İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bir yandan Monaco ile Wilfried Singo'nun transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, diğer yandan da alternatiflerle dirsek temaslarına devam ediyor.

SİNGO'NUN ALTERNATİFİ PAVARD

Singo'nun alternatiflerinden biri de İtalyan devi Inter'de forma giyen Fransız savunmacı Benjamin Pavard. 29 yaşındaki oyuncudan bugün sarı - kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir hamle geldi.

TARAFTARI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Leroy Sane ve Victor Osimhen transferlerinden sonra sessizliği süren Galatasaray cephesinde taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın ilgilendiği 29 yaşındaki Interli sağ bek Benjamin Pavard Galatasaray maçından sonra Leroy Sane'nin minik bir taraftarla çekilen görüntüsünü kişisel Instagram hesabından paylaştı. Bu hamle transfer bekleyen Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

İşte oyuncunun paylaşımı: