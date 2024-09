Altay Bayındır Manchester United'a isyan bayrağını çekti: "Oynamak istiyorum"

17 Eylül 2024 17:25 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 17:29

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, açıklamalarda bulundu. Bir sezon boyunca sadece bir kere forma giyebilen milli kaleci suskunluğunu bozarak isyan bayrağını çekti. İşte Altay Bayındır'ın açıklamaları...

Fenerbahçe​'den Manchester United​'a transfer​ olduğundan beri sadece 1 maçta forma giyebilen Altay Bayındır​ sonunda isyan bayrağını çekti.

ALTAY BAYINDIR'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR!

26 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon FA Cup​'da Newport County'ye karşı alınan 4-2'lik galibiyette bir kez ilk 11'de forma giymişti. United'da forma şansı bulmakta zorlanan file bekçisi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

United Review'a röportaj veren Altay Bayındır'ın açıklamaları şu şekilde:

"SADECE BİR MAÇ OYNADIM"

"Geçen yıl uzun bir süre şans bulamadım, sadece bir maç oynadım. Bu benim kişiliğim için yeterli değil ama hayatta her şey olabilir. Sadece odaklanmanız gerekir. Çok çalışmanız gerekir ve bu hayatta her şey değişebilir."

"HER ZAMAN ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

"Her maça hazır olmanız gerekiyor. Çünkü yıl içinde çok sayıda maçımız var ve ne yaptığınızın bir önemi yok. Kötü oynayabilirsiniz, bitti. İyi oynayabilirsiniz, bitti. Bir sonraki adım, bir sonraki adım, her zaman bir sonraki adım. Ben böyle düşünüyorum ve her zaman çok çalışacağım."

"SADECE OYNAMAK İSTİYORUM"

"Geçen yıl pek şans bulamadım. Bu benim için yeterli değil. Antrenmanlarda çok çalışıyorum ve sadece oynamak istiyorum. Adım adım ilerliyorum. Her zaman hazır olmaya çalışıyorum ve şans bulduğumda kendimi göstereceğim. Hazır olacağım ve şans bulursam, kalede olursam kendimi göstereceğim ve elimden gelenin en iyisini yapacağım."