Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kararı! Mourinho hayran kaldı...

16 Ekim 2024 09:55 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:01

A Milli Takım'da attığı gol ve gösterdiği performansla İrfan Can Kahveci, izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da İrfan Can'ı izledikkten sonra flaş bir karara imza attı. İşte tüm detaylar...

Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci​, Jose Mourinho​'nun takımın başına gelmesiyle birlikte hamle oyuncusu haline gelmişti. Ligde sadece Adana Demirspor​ maçına ilk 11 başlayan yıldız isim, ikinci haftadaki Göztepe ve en son oynanan Antalyaspor​ karşılaşmasında süre dahi alamadı. 4 mücadelede de sonradan oyuna giren İrfan Can Kahveci milli takımda ise sergilediği oyunla adeta gövde gösterisi yaptı.





MAXIMIN'İN YERİNE



Hem Karadağ hem de İzlanda karşısında ağları sarsan 29 yaşındaki oyuncu, bu performansıyla teknik direktör Jose Mourinho'yu da mest etti. Pazar günü oynanacak olan Samsunspor maçının kadrosunu belirlemeye başlayan Portekizli çalıştırıcının İrfan Can'ı 11'e koyma kararı olduğu öğrenildi.

Tecrübeli futbolcu, sağ kanada geçecek. Sezon başından bu yana bu bölgede oynayan Dusan Tadic ise yeniden eski görev yeri, sol kanada dönecek. Maximin kadroda olsa da yedek başlayacak.





"BÜYÜK TOPÇUSUN ABİM"



İrfan Can Kahveci'nin sosyal medyadaki paylaşımına, Arda Güler'den yanıt geldi. Genç yıldız, "Büyük topçusun be abim" yorumunu yaptı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı da İrfan Can Kahveci'nin fotoğrafını paylaştı.