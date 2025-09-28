Menü Kapat
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan net tavır!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor zaferinin ardından değerlendirmeler yaptı. Yeni başkan, kısaca nasıl bir süreç tasarladığını anlattı.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan net tavır!
Haber Merkezi
28.09.2025
28.09.2025
'de 'dan takım için olumlu sözler geldi. Halihazırdaki yaşananlara değinen başkan, çıtayı yukarı çekti.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan net tavır!

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'DAN BAŞKANLIK İÇİN NET TAVIR

"Ben maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Yani bol bol konuşmayacağım. Bugün ilk maç diye konuşuyorum. Tekmeye kafa koyan bir takım kuracağız dedik. Bugün motivasyon farkını gördünüz. Engelleri birer birer aşacağız. Bu takımda sevgi ve öz güven artacak. Her geçen gün daha iyi bir takım göreceğiz. Futbolcularla bol bol konuşuyorum, konuşmaya devam da edeceğim. Motivasyonel konuşmalar oluyor. 'Varınızı yoğunuzu verin, ben üzülmeyeceğim' dedim. Farkı görüyoruz, daha da göreceğiz. Birer birer engelleri aşacağız. Bu takımda her geçen gün sevgi, öz güven artacak."

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan net tavır!

FENERBAHÇE'DE AVRUPA HAVASI

Önümüzdeki hafta içinde sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ile karşılaşacak.

