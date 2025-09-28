Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan net tavır!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan takım için olumlu sözler geldi. Halihazırdaki yaşananlara değinen başkan, çıtayı yukarı çekti.

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'DAN BAŞKANLIK İÇİN NET TAVIR

"Ben maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Yani bol bol konuşmayacağım. Bugün ilk maç diye konuşuyorum. Tekmeye kafa koyan bir takım kuracağız dedik. Bugün motivasyon farkını gördünüz. Engelleri birer birer aşacağız. Bu takımda sevgi ve öz güven artacak. Her geçen gün daha iyi bir takım göreceğiz. Futbolcularla bol bol konuşuyorum, konuşmaya devam da edeceğim. Motivasyonel konuşmalar oluyor. 'Varınızı yoğunuzu verin, ben üzülmeyeceğim' dedim. Farkı görüyoruz, daha da göreceğiz. Birer birer engelleri aşacağız. Bu takımda her geçen gün sevgi, öz güven artacak."

FENERBAHÇE'DE AVRUPA HAVASI

Önümüzdeki hafta içinde sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ile karşılaşacak.