Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten şampiyonluk mesajı!

Fenerbahçe'de maç sonu değerlendirmeleri gelmeye başladı. Takımın önemli isimlerinden İsmail Yüksek, camiaya şampiyonluk hatırlatmasında bulundu.

İSMAİL YÜKSEK'TEN ŞAMPİYONLUK KRİTİĞİ

"Tedesco ile aramızdaki konuşmalar özel, bunları söylemeyeceğim. Bizi tebrik etti; birlik olmaktan bahsetti, takımı tebrik etti. En başından itibaren mücadele eden, isteyen bir Fenerbahçe vardı. Kazanmasını bildik. Hak ettik. Takımı tebrik ederim. Burada takım arkadaşlarım da dahil, Fenerbahçe'nin başarısızlığına tahammülümüz yok. Nefesimizin sonuna kadar söz veriyoruz ki iyi bir mücadele edeceğiz. Eylül ayından kimse bir hükme varmasın. Lig yeni başlıyor. Biz her maçı kazanmak için çıkacağız. Taraftarımız bugün mükemmeldi. Hafta içi Nice maçında kazanmak istiyoruz. Zagreb, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçında bize yakışmayan görüntüler vardı. Biz bugün beyaz bir sayfa açmak istiyorduk. Başkanımız bize moral verdi. O da sahaya yansıdı. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle yavaş yavaş bozulmadan devam."

ARCHIE BROWN'DAN TAKIMA MESAJ

"Reaksiyon verdik fazlasıyla. Takım olarak şunu netleştirmek gerekiyor, her zamankinden daha fazla birlikte olmak zorundayız. Tutkumuzu saha içinde gösterdik. Böyle bir atmosferde futbol oynamak harika. Başlangıç itibarıyla sahada reaksiyon gösterdik. Oynanacak çok maç var, ligin sonuna daha çok var. Geliştirmemiz gereken noktaları geliştireceğiz. Çok yüksek bir öz güvenle sezonu devam ettirmek istiyoruz."

DORGELES NENE FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNE DİKKAT ÇEKTİ

"Gururluyuz, mutluyuz. Kazandığımız için iyi hissediyorum. Zor zamanlar geçiriyorduk ama zihinsel olarak güçlü kalmasını bildik. Birlikte olmaya, daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Elbette bu galibiyet takıma moral verecek. Kazanmamız gereken maçları maalesef kazanamadık ama bu galibiyet önemliydi. Çalışmaları sürdüreceğiz, sıkı çalışacağız çünkü biz büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Birinci olmamız, ilk sıraya yerleşmemiz gerekiyor. Önümüzde zorlu maçlar var. Bu maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız."