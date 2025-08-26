Galatasaray'da Akanji transferinde flaş gelişme! Transfer için kritik tarih belli oldu

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı söylenen Manuel Akanji için flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Manchester City'de Tottenham maçının kadrosuna alınmayan Manuel Akanji, Galatasaray'ın teklifine ilişkin son kararını vermek üzere, sarı-kırmızılı kulüple temasa geçerek iki gün süre istedi.

İddiaya göre, Akanji, Galatasaray'ın yaptığı son teklife önümüzdeki 48 saat içinde yanıt verecek. Oyuncu henüz kararını vermedi. Kulüpler arasındaki anlaşma ise hâlâ geçerliliğini koruyor.

Bu arada Sarı-kırmızılı takımın Akanji'nin yanı sıra City'de forma giyen bir diğer isim İlkay Gündoğan'dan da haber bekliyor.

Detaylar gelecek...