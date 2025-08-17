Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı!

Şampiyonluğa doymayan Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezona da bomba gibi başladı. Ligin ilk 2 haftasında hanesine 6 puanı yazdıran Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, aylar sonra sarı-kırmızılı formasına kavuştu. Icardi, Fatih Karagümrük maçında bir de gol atarak taraftarlar mest etmişti.

ICARDI İÇİN FLAŞ KARAR

Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi ile ilgili flaş bir karar verdi. TRT Spor'da yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, sözleşmesinin son yılındaki Icari ile yeni kontrat imzalamayı hedefliyor.

2+1 YILLIK YENİ KONTRAT

Galatasaray yönetimi, 32 yaşındaki Mauro Icardi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Icardi'nin de maaşında indirime gidebileceği haber detayında yer aldı.