Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı!

İstanbul
Şampiyonluğa doymayan Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezona da bomba gibi başladı. Ligin ilk 2 haftasında hanesine 6 puanı yazdıran Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, aylar sonra sarı-kırmızılı formasına kavuştu. Icardi, Fatih Karagümrük maçında bir de gol atarak taraftarlar mest etmişti.
Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi ile ilgili flaş bir karar verdi. TRT Spor'da yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, sözleşmesinin son yılındaki Icari ile yeni kontrat imzalamayı hedefliyor.
Galatasaray yönetimi, 32 yaşındaki Mauro Icardi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Icardi'nin de maaşında indirime gidebileceği haber detayında yer aldı.