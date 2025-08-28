Galatasaray'da yeni gözde Onyedika! Bissouma askıya alındı, Belçika'ya çıkarma başlıyor

Transferde son olarak kadrosunu Wilfried Singo ile güçlendiren Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Yves Bissouma transferini iptal etti. İtalyan gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre sabah saatlerinde netleşen gelişmeyle birlikte sarı-kırmızılılar, orta saha arayışında yeni bir rotaya yöneldi.

ONYEDIKA İLE İLK TEMAS KURULDU

Gazeteci Yağız sabunculoğlu'nun haberine göre ise Galatasaray yönetimi, Belçika temsilcisi Club Brugge’ün 23 yaşındaki Nijeryalı orta sahası Raphael Onyedika için menajeriyle temasa geçti. Oyuncunun şartları sorulurken ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.

BELÇİKA’YA ÇIKARMA HAZIRLIĞI

Bissouma transferinin askıya alınmasının ardından sarı-kırmızılıların, Onyedika için kısa süre içerisinde Belçika’ya giderek temasları hızlandırması bekleniyor. Yönetim, orta sahaya takviye konusunda da kararlı adımlar atıyor.

RAPHAEL ONYEDIKA KİMDİR

19 Nisan 2001 tarihinde Nijerya'nın Imo eyaletinde doğan Raphael Onyedika Nwadike, genellikle ön libero pozisyonunda görev alsa da, stoper veya merkez orta saha olarak da görev yapabiliyşor. Sağ ayağını kullanan 1.84 metre boyundaki oyuncu geçen sezon Club Brugge formasıyla 52 resmi maçta forma giyerken takımına 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sundu.