Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye şok tavır! Maç öncesi sinirler gerildi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak başkent ekibi Gençlerbirliği maçın biletlerini satışa sundu. Ancak kırmızı-siyahlı kulübün, bilet fiyatlarını, bir önceki iç saha maçına göre 10 kat yükseltmesi tartışmalara yol açtı.

EN UCUZU 3 BİN LİRA

Ankara temsilcisi, Fenerbahçe maçında en ucuz bileti 3 bin liraya satışa çıkarttı. Antalyaspor maçında güney kale arkası 250 lira, doğu maraton tribünü 300 lira, misafir 325 lira, sağ ve sol kapalı 400 lira ve VIP bin lirayken Fenerbahçe maçında güney kale arkası 3 bin lira, doğu maraton tribünü 4 bin lira, misafir 3 bin 750 lira, sağ ve sol kapalı 5 bin lira ve VIP 10 bin liraya satışa çıktı.

Başkent ekibinin bilet fiyatları taraftarların yoğun tepkisini çekti.