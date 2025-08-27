Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye şok tavır! Maç öncesi sinirler gerildi

Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı maçın biletlerini 10 kat yüksek fiyata satışa sundu. Taraftarlar kulüp yönetimine tepki yağdırdı.

Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye şok tavır! Maç öncesi sinirler gerildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 11:39

Trendyol 'in 4. haftasında 'nda 'yi ağırlayacak başkent ekibi maçın biletlerini satışa sundu. Ancak kırmızı-siyahlı kulübün, bilet fiyatlarını, bir önceki iç saha maçına göre 10 kat yükseltmesi tartışmalara yol açtı.

Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye şok tavır! Maç öncesi sinirler gerildi
Fenerbahçe yönetiminden Mourinho'ya sansür! Transfer eleştirileri kesildi

EN UCUZU 3 BİN LİRA

Ankara temsilcisi, Fenerbahçe maçında en ucuz bileti 3 bin liraya satışa çıkarttı. Antalyaspor maçında güney kale arkası 250 lira, doğu maraton tribünü 300 lira, misafir 325 lira, sağ ve sol kapalı 400 lira ve VIP bin lirayken Fenerbahçe maçında güney kale arkası 3 bin lira, doğu maraton tribünü 4 bin lira, misafir 3 bin 750 lira, sağ ve sol kapalı 5 bin lira ve VIP 10 bin liraya satışa çıktı.

Başkent ekibinin taraftarların yoğun tepkisini çekti.

