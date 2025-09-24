Menü Kapat
24°
Hakem Arda Kardeşler'den olay açıklama: TFF'ye büyük tepki!

Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki hatalı kararıyla gündeme gelen ve ağır eleştirilere maruz kalan Arda Kardeşler, HT Spor'a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Düdük asmak zorunda kalan Kardeşler, TFF'ye tepki gösterdi.

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 00:20
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 00:22

'den 'na sitem geldi. Yaşananlar hakkında konuşan genç , TFF Başkanı 'na seslendi.

ARDA KARDEŞLER'DEN TFF SÖZLERİ

Hakem Arda Kardeşler açıklamasında, "TFF başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi. Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım." dedi.

KRİTİK HATA!

Hakem Arda Kardeşler'in mücadelede ansızın gole giden pozisyonu durdurması çok tartışılmış ve aleyhine bir süreç oluşturmuştu.

HAKEM SÜRECİNDEN BEKLENTİ NE YÖNDE?
Spor dünyasının önde gelen isimleri, yabancı hakem ihtimalinin değerlendirilmesini talep ediyor.
