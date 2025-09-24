Hakem Arda Kardeşler'den olay açıklama: TFF'ye büyük tepki!

Arda Kardeşler'den Türkiye Futbol Federasyonu'na sitem geldi. Yaşananlar hakkında konuşan genç hakem, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslendi.

ARDA KARDEŞLER'DEN TFF SÖZLERİ

Hakem Arda Kardeşler açıklamasında, "TFF başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi. Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım." dedi.

KRİTİK HATA!

Hakem Arda Kardeşler'in mücadelede ansızın gole giden pozisyonu durdurması çok tartışılmış ve Trabzonspor aleyhine bir süreç oluşturmuştu.