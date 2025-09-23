Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta transfer kararı: Napolili yıldız için Sergen Yalçın'dan onay çıktı!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta, Vanja Milinkovic-Savic kritiği başladı. An itibarıyla Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın da onayıyla birlikte Vanja Milinkovic-Savic'i transfer listesine ekledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 23:38
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 23:41

'ta transfer planlamaları hız kazandı. Esasen ise siyah beyazlılardaki kaleci rotasyonundan memnun olmayan , yönetimden gelen Napolili önerisine olumlu yaklaştı.

Beşiktaş'ta transfer kararı: Napolili yıldız için Sergen Yalçın'dan onay çıktı!

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'INDA VANJA MILINKOVIC-SAVIC SÜRPRİZİ

Sergen Yalçın ile birlikte yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş, Mert Günok ve Ersin Destanoğlu rotasyonunu değiştirme hazırlanıyor! Halihazırda Torino'da gözden çıkarılan ve Napoli'ye kiralanan Vanja Milinkovic-Savic'i transfer listesine ekleyen yönetim, Ocak ayı için hazırlıklara başladı. Son olarak da Beşiktaş'ın, Vanja Milinkovic-Savic başta olmak üzere birkaç kaleci için nabız yoklaması ve kısa sürede bir isimle ön anlaşmaya varması bekleniyor.

Beşiktaş'ta transfer kararı: Napolili yıldız için Sergen Yalçın'dan onay çıktı!

BEŞİKTAŞ'IN SÜRPRİZ TRANSFERİ VANJA MILINKOVIC-SAVIC'İN PERFORMANSI

Beşiktaş'ın sürpriz şekilde transfer listesine eklediği Vanja Milinkovic-Savic, Torino ile toplamda 158 maça çıkmış ve kalesinde 163 gol görmüştü! Ayrıca da Vanja Milinkovic-Savic, bu dönemde 52 karşılaşmayı da gol yemeden tamamlamıştı.

Beşiktaş'ta transfer kararı: Napolili yıldız için Sergen Yalçın'dan onay çıktı!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN NE PLANLIYOR?
Geçtiğimiz günlerde takımı uyaran Sergen Yalçın, bundan sonraki dönemde 'gönderilecekler listesi' yapmaya hazırlanıyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devin Özek'ten Sadettin Saran'a 'Fenerbahçe' raporu: Ali Koç müdahale etmemişti!
Kenan Yıldız'a İngiltere'den transfer kancası: Juventus'ta kritik karar!
ETİKETLER
#beşiktaş
#beşiktaş
#sergen yalçın
#sergen yalçın
#Transfer Haberleri
#Vanja Milinkovic-savic
#Vanja Milinkovic-savic
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.