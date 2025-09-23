Beşiktaş'ta transfer kararı: Napolili yıldız için Sergen Yalçın'dan onay çıktı!

Beşiktaş'ta transfer planlamaları hız kazandı. Esasen ise siyah beyazlılardaki kaleci rotasyonundan memnun olmayan Sergen Yalçın, yönetimden gelen Napolili Vanja Milinkovic-Savic önerisine olumlu yaklaştı.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'INDA VANJA MILINKOVIC-SAVIC SÜRPRİZİ

Sergen Yalçın ile birlikte yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş, Mert Günok ve Ersin Destanoğlu rotasyonunu değiştirme hazırlanıyor! Halihazırda Torino'da gözden çıkarılan ve Napoli'ye kiralanan Vanja Milinkovic-Savic'i transfer listesine ekleyen yönetim, Ocak ayı için hazırlıklara başladı. Son olarak da Beşiktaş'ın, Vanja Milinkovic-Savic başta olmak üzere birkaç kaleci için nabız yoklaması ve kısa sürede bir isimle ön anlaşmaya varması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN SÜRPRİZ TRANSFERİ VANJA MILINKOVIC-SAVIC'İN PERFORMANSI

Beşiktaş'ın sürpriz şekilde transfer listesine eklediği Vanja Milinkovic-Savic, Torino ile toplamda 158 maça çıkmış ve kalesinde 163 gol görmüştü! Ayrıca da Vanja Milinkovic-Savic, bu dönemde 52 karşılaşmayı da gol yemeden tamamlamıştı.