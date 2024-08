Icardi'nin golü iptal edildi! Eski hakemler harekete geçti, faul var!

17 Ağustos 2024 12:19 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 12:50

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray-Konyaspor karşılaşması olaylı bitti. Tartışmalı pozisyonlarda 3-1 bitmesi gereken maç hakem kararlarıyla 2-1 bitti. Mauro Icardi'nin iptal edilen golü sonrası kriz çıktı. Eski hakemler ise tüm pozisyonları an be an yorumladı.

ICARDİ'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ!

Dikkat çeken detayların başında ise fauller yer aldı. Eski hakemlerin çoğu, Galatasaray-Konyaspor deplasmanında hakemlerin doğru hareket etmediği eski hakemler tarafından yorumlandı. Bülent Yıldırım, maçta oynanan her saniye de bu tarz durumların tespitinin zor olduğunun altını çizdi.

Bahattin Duran: Yardımcı hakem taç verdi. Bence Abdülkerim'in Konyasporlu Ndao'nun sırtına dirseğini koydu. Arkadan yaptığı hareketin karşılığı faul. Tespit edemedi ve taçla başlattı yardımcı hakem.

Bülent Yıldırım: Tartışmasız faul. Nizami şarj bölgesi değil. Bir oyuncu hava topuna yükselirken itiyor.

Deniz Çoban: Ne olursa olsun, bu seviyede maç yöneten yardımcı hakemin hakeme yardımcı olması lazım. Ndao çıldırıyor. Ndao hakeme karşı saygısız bir beden dili kullanıyor. Hakemin, farkındayım demesi lazım.

Bülent Yıldırım: Faulde bir şüphe yok. Sadece faul kararı doğru, fazlası gerekmez.

Bahattin Duran: Faul tartışmasız. Pedrinho topu alır almaz Yusuf'un önüne bıraksa sarı karttan da bahsedebilirdik. Çok net verkaçı durdurmuş olacaktı. Pedrinho, aldı topu geri döndü. Yalnızca faul doğru.

Deniz Çoban: Hakemin görememesi normal. İşbirliği, dördüncü hakem faulü tespit edip hakemi uyarıyor. Dördüncü hakemi tebrik etmek lazım.

Bahattin Duran: Hava topu mücadelesi gibi görünüyor ilk başta ama top Yusuf'un kontrolünde, ayağından sekip havaya yükselecek, Yusuf'un odak noktası top, Barış Alper'in ayağa müdahalesi sarı kart.

Bülent Yıldırım: Tespiti çok zor. Şu anlamda zor; Yusuf hava topuna odaklanmış, Barış Alper topa çıkıyormuş izlenimiyle topuğunu basmış. Bu kontrolsüz bir faul ve sarı kart.