Son dakika! A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı!

24 May 2024 20:33 - Güncelleme : 24 May 2024 20:55

Haziran ayında Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılacak A Milli Futbol Takımımızın geniş kadrosu belli oldu.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerine katılacak A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen listede 35 futbolcu yer aldı. Bu sayı 7 Haziran’da 26'ya inecek ve turnuvaya bu sayıda oyuncuyla gidilecek.

Kadroya davet edilen oyuncular şöyle:

"Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Samet Akaydin (Panathinaikos FC), Cenk Özkacar (Valencia CF), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (FC Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion FC), Orkun Kökçü (SL Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Abdülkadir Ömür (Hull City AFC), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) Yunus Akgün (Leicester City FC), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid CF), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais FC), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (AFC Bournemouth), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille)."