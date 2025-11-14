Metrobüsün çarptığı engelli vatandaş hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Cevizlibağ metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde üzücü olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüme engelli Hüseyin C. durakta beklerken, dengesini kaybederek tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düştü. O esnada seyir halinde olan İsmail B. idaresindeki metrobüs, yola düşen Hüseyin C.’ye çarptı. Kazada, Cabir D. ile Ebrar N.K. isimli iki yolcu da yaralandı.

Hüseyin C. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kazada yaralanan yolcular Cabir D. ile Ebrar N.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Metrobüs şoförü İsmail B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.