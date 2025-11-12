Park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu! O anlar kamerada

Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesinde park halindeki kamyonette yangın çıktı. Bir anda motor kısmından alev alan kamyoneti gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan kamyonet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, polis yangında dış müdahale olup olmadığı konusunda inceleme başlattı.