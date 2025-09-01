Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

ABD’de şüpheli gözaltı: Türk bisiklet taksi sürücüsü hayatını kaybetti

ABD'de gözaltına alındıktan sonra birden fenalaşan Musa Çetin beyin ölümünün ardından hayatını kaybetti. Çetin'in gözaltı sonrasında birden rahatsızlanması tartışmaları beraberinde getirdi. Yetkililer olayı intihar gibi gösterse de yakınları duruma itiraz etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD’de şüpheli gözaltı: Türk bisiklet taksi sürücüsü hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 02:54
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 02:54

ABD'nin New York kentinde, gözaltındayken fenalaşması sonucu getirildiği hastanede yaşam mücadelesi veren Türk bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin, yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin yakın çevresinden edindiği bilgiye göre, Çetin bugün tedavi gördüğü hastanede öldü.

ABD’de şüpheli gözaltı: Türk bisiklet taksi sürücüsü hayatını kaybetti

"OLAY AYDINLATILSIN" ÇAĞRISI

Arkadaşları, Çetin’in ölümüne ilişkin adlı tıp raporunun ardından işlemlerinin tamamlanarak Türkiye’ye gönderilmesinin beklendiğini aktardı.

Çetin’in haberi üzerine hastane önünde toplanan arkadaşları ve Türk toplumundan bazı üyeler, yetkililere olayın aydınlatılması çağrısında bulundu.

ABD’de şüpheli gözaltı: Türk bisiklet taksi sürücüsü hayatını kaybetti

New York'ta turistleri gezdirmek amacıyla kullanılan bisiklet taksilerde çalışan Musa Çetin, New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Genellikle gözaltındaki yaralıların sevk edildiği Bellevue Hastanesine getirilen Çetin'in bilincinin kapalı ve durumunun ciddi olduğu belirtilmişti.

BİLİNCİ KAPALIYKEN AYAKLARINDAN KELEPÇELENDİ

Musa Çetin'in hastanede bilinci kapalı yatarken ayaklarının kelepçeli olması tepki çekti.

ABD’de şüpheli gözaltı: Türk bisiklet taksi sürücüsü hayatını kaybetti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Av yasağı sona erdi balık sezonu başladı! Bu yıl hangi balık bol olacak?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'ın 'Gazze'de savaş sonrası' planı ortaya çıktı: Filistinlileri sürecek, tatil merkezi kuracak
ETİKETLER
#ölüm
#gözaltı
#Türk Bisiklet Taksi Sürücüsü
#Musa Çetin
#New York Polisi
#Bellevue Hastanesi
#Kelepçe
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.