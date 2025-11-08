Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Adana'da ortalık savaş alanına döndü, pazarı kana buladılar: 2 ölü, 5 yaralı

Adana'da semt pazarında silah sesleri yükseldi. Dayılarından alacaklarının peşine düşen yeğenler kalabalığın ortasında rastgele ateş açtılar. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır toplam 5 kişi yaralandı.

’da semt pazarındaki dayılarından alacaklarını alamayan yeğenler, kalabalığa rastgele ateş açtı. Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’nde bulunan kapalı semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, semt pazarında pazarcılık yapan dayılarından alacaklarını alamayan yeğenler İstanbul’dan Adana’ya geldi.

Adana'da ortalık savaş alanına döndü, pazarı kana buladılar: 2 ölü, 5 yaralı

RASTGELE TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

İsimleri öğrenilemeyen yeğenler ile dayıları arasında çıkan kavgada önce bir kişi pazarın yanındaki parkta tabancayla vuruldu. Çevredekiler yaralı şahsa yardım ederken saldırganlar yeniden olay yerine gelip kalabalığa rastgele tabancayla ateş açtı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, semt pazarında tablada tantuni satan ve olayla ilgisi olmayan 4 çocuk babası Talip Çelikten (55) ve meyveci Yusuf Solmaz hayatını kaybetti.

Adana'da ortalık savaş alanına döndü, pazarı kana buladılar: 2 ölü, 5 yaralı

3’ü ağır toplamda 5 kişi ise yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Solmaz ve Çelikten’in cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Adana'da ortalık savaş alanına döndü, pazarı kana buladılar: 2 ölü, 5 yaralı

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları feryat etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

