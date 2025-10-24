AFAD Başkanı Pehlivan'dan İzmir'de sel incelemesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İzmir’in Foça ilçesinde şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketi bölgesinde incelemelerde bulundu. Su baskınlarının etkilediği alanlarda koordinasyon çalışmalarını denetledi.

BÖLGEDE YERİNDE İNCELEME

Pehlivan, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı, Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık ve İzmir AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ile hasar gören yerleşim birimlerini gezdi. Ekiplerden müdahale faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

KAYBOLAN VATANDAŞIN AİLESİNE ZİYARET

Selde kaybolan vatandaşın ailesini ziyaret eden Pehlivan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Aileye arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Pehlivan, ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtti.

666 PERSONEL VE 277 ARAÇ GÖREVDE

AFAD’a göre, sel nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 207 ihbar geldi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 666 personel ve 277 araç bölgede görev yapıyor.

SU ALTI EKİPLERİ VE DRON TİMLERİ SAHADA

Arama kurtarma çalışmaları için Manisa ve Muğla’dan su altı arama ekipleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli bölgeye sevk edildi. Denizli, Balıkesir, Manisa, Uşak ve Burdur’dan dron ekipleri de kayıp vatandaşı bulma çalışmalarına destek veriyor.