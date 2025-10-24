Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

AFAD Başkanı Pehlivan'dan İzmir'de sel incelemesi

İzmir Foça’da sel felaketi sonrası AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgeyi ziyaret etti, kaybolan vatandaşın ailesine destek verdi. 666 personel, 277 araç ve su altı ile dron ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AFAD Başkanı Pehlivan'dan İzmir'de sel incelemesi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 07:21
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 07:21

ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () Başkanı Ali Hamza Pehlivan, ’in ilçesinde şiddetli yağışın yol açtığı felaketi bölgesinde incelemelerde bulundu. Su baskınlarının etkilediği alanlarda koordinasyon çalışmalarını denetledi.

BÖLGEDE YERİNDE İNCELEME

Pehlivan, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, AFAD Daire Başkanı Kartal Muhcı, Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık ve İzmir AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ile hasar gören yerleşim birimlerini gezdi. Ekiplerden müdahale faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

AFAD Başkanı Pehlivan'dan İzmir'de sel incelemesi

KAYBOLAN VATANDAŞIN AİLESİNE ZİYARET

Selde kaybolan vatandaşın ailesini ziyaret eden Pehlivan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Aileye arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Pehlivan, ekiplerin aralıksız çalıştığını belirtti.

AFAD Başkanı Pehlivan'dan İzmir'de sel incelemesi

666 PERSONEL VE 277 ARAÇ GÖREVDE

AFAD’a göre, sel nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 207 ihbar geldi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 666 personel ve 277 araç bölgede görev yapıyor.

AFAD Başkanı Pehlivan'dan İzmir'de sel incelemesi

SU ALTI EKİPLERİ VE DRON TİMLERİ SAHADA

Arama kurtarma çalışmaları için Manisa ve Muğla’dan su altı arama ekipleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli bölgeye sevk edildi. Denizli, Balıkesir, Manisa, Uşak ve Burdur’dan dron ekipleri de vatandaşı bulma çalışmalarına destek veriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir felaketi yaşıyor! Foça'yı sel aldı, hayat felç oldu: 1 kişi kayıp
İzmir sele teslim! Yollar göle döndü
ETİKETLER
#izmir
#arama kurtarma
#afad
#sel
#Foça
#afet
#kayıp
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.