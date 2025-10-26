AFAD duyurdu: Diyarbakır'da korkutan deprem

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamada, saat 14.49’da merkez üssü Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 13.15 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.



