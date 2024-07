AFAD ve Meteoroloji'den uyarı geldi! Hava durumuna dikkat: Yağmur, sel ve kavurucu sıcaklar bir arada!

08 Temmuz 2024 20:00 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 20:06

Temmuz ayına hem kavurucu sıcaklarla hem de yoğun yağışlarla giren yurdumuz sel tehlikesiyle de karşı karşıya. Samsun, Ordu, Muş, Giresun, Erzurum gibi illerde yaşanan selde can kayıpları yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son bilgilere göre yarın da yağışlı hava durumu beklenen 10 il için sel uyarısı yapıldı. AFAD Başkanı Okay Memiş sarı uyarı verilmeyen illerin de dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak yağışlı beklentisinde yapılacakları sıraladı.

Salı günü için sarı uyarı verilen iller şöyle: "Ağrı, Bingöl, Erzurum, Muş, Bayburt, Artvin, Erzincan, Kars, Van, Ardahan"

"SMS BİLGİLENDİRMELERİNİ CİDDİYE ALIN, DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN"

Turuncu alarm verilen Samsun ve Ordu illerinin ardından sarı alarm verilen Giresun’u ziyaret eden Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, AFAD yetkilileri ve kurum yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantının ardından basın açıklaması yapan Memiş, “Dünden itibaren hem Samsun, hem de Ordu vilayetlerimiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu alarm, aşırı yağış ikazı verilmişti. Bu kapsamda riskli bölgelerde vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaptığımızı söyleyebiliriz. Bu ikazları nasıl yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirmeler yapıyoruz. Bununla yetinmiyoruz. Daha sonra hem belediye anons sistemleri ile hem de camilerdeki anons sistemleriyle köylerde ve kırsal alanlarda yaşayan kardeşlerimize dere yataklarından uzak durmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde Samsun'un özellikle Terme ilçesinde dere taşması sorunuyla karşı karşıya kalındı ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak Ordu ilimizde maalesef bir teyzemiz dereden karşı karşıya geçerken suya kapıldı ve hayatını kaybetti. Kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre aşağıda AFAD, jandarma ve Büyükşehir ekipleri marifetleriyle maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Muş’un Malazgirt ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Erzurum'un Tekman ilçesinde 4 vatandaşımız aşırı yağışlar neticesinde yaralandı” dedi.

SARI İKAZ OLMAYAN İLLER DE RİSKTE

Sarı alarm verilen illerde vatandaşların uyarıları dikkate almalarını isteyen AFAD Başkanı Okay Memiş, “Giresun ve Trabzon ve yakın illerimizde sarı ikaz bulunmamaktadır. Biz buna rağmen yine Valimizin başkanlığında, Belediye Başkanımız ve diğer paydaşlarımızla birlikte muhtemel riskleri göz önüne aldık. Muhtemel riskler neticesinde dikkat edilmesi gereken hususları dile getirdik. Buradan biz vatandaşlarımızı yeniden ikaz etmek istiyoruz. Değerli vatandaşlarımız su debisi yükseldiğinde, yaklaşık 15 santimetrelik bir suda karşıdan karşıya geçmek isterseniz, su debisi sizin ayağınızı yerden kesiyor. Bu hususa dikkat ediniz. Aynı şekilde bir araç da 35 santimetrelik debinin üzerinde su olduğunda aracın tekerlekleri yerden kesiliyor. Birçok can kayıpları bu şekilde olabiliyor. Vatandaşlarımız, kamu görevlileri, valiliklerimizin, emniyetimizin, jandarmamızın, AFAD'ımızın ikazlarına dikkat etmeliler. Aşırı yağışlı olduğu zaman dere yataklarından lütfen uzak dursunlar. Yeter ki can kaybı yaşamayalım. Oluşan hasarları Cumhurbaşkanımız liderliğinde, hükümetimiz ve devletimizin imkanlarıyla giderebiliriz ama can kaybının telafisi yok. En önemli olan husus can kaybı yaşanmaması” dedi.

DERELERE DÜZENLEME

Yaşanabilecek riskleri azaltmak için alınan tedbirlerle ilgili de bilgi veren Memiş, “AFAD üzerinden 111 iş makinesi için DSİ ile bir protokol yaptık. Karadeniz illeri başta olmak üzere Türkiye'nin bütün derelerini ıslah etmeye başladık. İnşallah 2 yıl içerisinde tüm bu bölgedeki derelerin iş makineleriyle temizlenme işlemleri devam ediyor. Bu anlamda hem Ordu, hem Giresun, hem Trabzon ve Rize'de, diğer sahil kesimlerinde AFAD koordinasyonunda riskli derelerde en azından bakım ve ıslah çalışmaları devam ediyor. Böylece can kaybının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu çalışma yeni başladı. Çok da iyi gidiyor. Bize bu imkânı veren Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

FATSA'DA SEL

Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası işyerleri ve evleri su bastı.

Meteorolojinin uyarısı sonrası Ordu'nun Fatsa ilçesinde kuvvetli yağış etkili oldu. Saat 14.00 sıralarında başlayan kuvvetli yağış, bazı noktalarda yolları göre çevirdi. Kurtuluş Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallede su baskınları meydana geldi. Kümes ve ahırları da su bastı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri su baskını olan yerlere müdahale etti.

ERZİNCAN-GÜMÜŞHANE KARAYOLU SEL SULARI NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

Gümüşhane'de öğleden sonra sağanak yağış gerçekleşti. Şehrin genelinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Pirahmet ve Tekke köylerinde su baskınları ve taşkınlar yaşandı.