Mezarlıkta yumruk yumruğa kavga ettiler! O anlar kamerada

İstanbul’un Silivri ilçesinde, bir mezarlıkta gerçekleşen cenaze töreni sırasında henüz netleşmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Mezarlığa aldırış etmeyen taraflar birbirlerine bağırarak saldırdı ve bazı kişiler birbirlerine fiziki müdahalede bulundu. Tarafları, mezarlığa ziyarete gelen diğer kişiler ayırdı. Güçlükle yatıştırılan kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken görüntülerde, tarafların birbirlerine saldırdıkları, bazı kişilerin ise çığlık çığlığa kaldığı görüldü.