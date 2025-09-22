Menü Kapat
25°
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Ali Koç, Koç Holding’in başına geçer mi?

Fenerbahçe’de başkanlık yarışını kaybeden Ali Koç’un bundan sonraki durağı merak konusu. Gözler şimdi ailenin amiral gemisi Koç Holding’e çevrildi.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 09:53

’de yapılan seçimde Ali Koç, rakibi ’a karşı koltuğu kaybetti. Bu sonuç birçok kişi için beklenmedik bir gelişmeydi. Futbolda bir şampiyonluk göremeden başkanlık dönemini noktalayan Koç’un, bundan sonra enerjisini tamamen iş dünyasına yöneltmesi bekleniyor.

HOLDİNGDE DENGELER

, Türkiye’nin en güçlü şirketler grubu. Mustafa Koç’un 2016’daki ani vefatının ardından yönetim, Rahmi Koç’un ortanca oğlu ’a geçmişti. Ancak Ömer Koç, her zaman geri planda kalmayı seçti. İş dünyasından çok sanat ve koleksiyonerliğiyle öne çıktı. Kamuoyunda fazla görünmemesi de hep dikkat çekti.

1962 doğumlu Ömer Koç, ağabeyi Mustafa Koç’un ardından 2016’da Yönetim Kurulu Başkanı oldu. O günden bu yana holdingin sözcülüğünü profesyonel yöneticilere bıraktı, kendisi ise yalnızca genel kurullarda konuştu.

Ali Koç, Koç Holding’in başına geçer mi?

ALİ KOÇ’UN ROLÜ

1967 doğumlu ise 2016’dan bu yana Koç Holding’de Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapıyor. Daha önce American Express ve Morgan Stanley’de çalıştıktan sonra 1997’de holdingde iş geliştirme koordinatörü olarak başlamış, ardından Bilgi Grubu Başkanlığı ve kurumsal iletişimin yönetimini üstlenmişti. 2010’da yönetim kurulu üyesi oldu, 2016’dan itibaren de Başkanvekili koltuğunda oturuyor.

Ali Koç, Koç Holding’in başına geçer mi?

BAYRAK DEVRİ BEKLENTİSİ

Kulislerde uzun süredir konuşulan ihtimal şu: Ömer Koç, 2026’da 10 yıllık görev süresini tamamladığında başkanlık koltuğunu Ali Koç’a devredebilir.

