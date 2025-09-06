Ankara için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor, dolu yağışına dikkat

Birçok ilde kuraklık alarmı verilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden beklenen ‘serin hava ve sağanak’ uyarısı geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir için uzmanlar haftasonu soğuk hava dalgası ve yağışların olacağına dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SERT RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Eskişehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA'DA 3 GÜN BOYUNCA SAĞANAK BEKLENİYOR

Ankara'daki en yüksek sıcaklıkların yarın 30, pazar günü 26 ve pazartesi günü ise 23 dereceye kadar düşeceği belirtiliyor. Ankara Valiliği kuvvetli yağışa karşı uyardı.

Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ankara’da yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. Valilik, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunarak şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor"