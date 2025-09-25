Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Ankara'da 759 milyonluk konser soruşturması! Sanatçılar da ifade verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan konser soruşturmasının detayları ortaya çıktı. 759 milyon liralık konser soruşturmasında ödenen paralarının uyuşmaması nedeniyle konser veren bazı sanatçıların da ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Ankara'da 759 milyonluk konser soruşturması! Sanatçılar da ifade verecek
Sabah
25.09.2025
09:21
25.09.2025
09:25

’ne geçtiğimiz günlerde düzenlenen konser operasyonun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. 2021-2024 yıllarında düzenlenen 32 konserde 759 milyon liralık zarar olduğu MASAK raporlarıyla tespit edildi. Konserde ödenen paraların uyuşmaması sebebiyle bazı sanatçıların ifadeye çağırılacağı öğrenildi.

Ankara'da 759 milyonluk konser soruşturması! Sanatçılar da ifade verecek

MASAK RAPORLARI ORTAYA ÇIKTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konser yolsuzluğunda 5 şirketin yanı sıra sanatçıların da kullanıldığı MASAK raporlarında belirtildi. Raporlarda, konser veren sanatçılara yüksek ödeme miktarları gösterildiği, yapılan ödemeler sonrasında bu paraların elden ve farklı yollardan ABB yöneticilerine yakın şirketlere aktarıldığı tespit edildi.

Ankara'da 759 milyonluk konser soruşturması! Sanatçılar da ifade verecek

SANATÇILAR DA İFADE VERECEK

Bilirkişi raporuna da giren sanatçı ödemeleriyle ilgili uyumsuzluk nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla konser veren bazı sanatçıların da ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Ankara'da 759 milyonluk konser soruşturması! Sanatçılar da ifade verecek

"GERÇEK DIŞI VE SON DERECE FANTASTİK"

Sabah'ta yer alan habere göre kamuoyunda büyük tepkilere neden olan konser ve etkinliklere ödenen fahiş ücretlerin ortaya çıkması sonrası bahsi geçen bazı sanatçılar da baskılara dayanamayıp açıklama yapmak zorunda kalmış ve kendilerine ödenen ücret dışında kalan büyük farkın nerelere gittiğini bilmediklerini açıklamıştı. Hadise yılbaşında 94 değil 20 milyon, Gülşen, 78 değil 8 milyon, Kenan Doğulu, 13.6 değil 7 milyon lira kazandığını açıklamıştı. Mor ve Ötesi de açıklamasında, "Ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim aldığımıza dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir" açıklamasını yaparak aradaki farkın nereye gittiğini bilmediklerini anlatmıştı.

#ankara büyükşehir belediyesi
#Konser Yolsuzluğu
#Masak Raporu
#Sanatçılar
#Yüksek Ödemeler
#Kamuoyu Tepkisi
#Gündem
