Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Anne ve oğlunu arama çalışmalarında yeni gelişme! Endişelendiren 'ayı' detayı

Diyarbakır'da Narin Güran'ın arama çalışmalarında kullanılan "daraltılmış baz çalışması" Kastamonu Bozkurt'ta kaybolan anne ve oğlu içinde kullanılmaya başlandı. Anne Huriye Helvacı'nın telefondan alınan son baz sinyalinin ardından arama alanı 1 kilometre alana düşürüldü. Öte yandan Akıncı İHA'yla taranan bölgede 8 ayı olduğu tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 17:16

ilçesindeki evlerinden toplamak için ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Anne ve oğlunu arama çalışmalarında yeni gelişme! Endişelendiren 'ayı' detayı

ARAMA ALANI 1 KİLOMETREYE DÜŞÜRÜLDÜ

Arama çalışmaları kapsamında, Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetinde kullanılan "daraltılmış baz çalışması", anne ve oğlunun bulunması için de kullanılıyor. GSM şirketlerinden talep edilen daraltılmış baz istasyonu raporunda, annenin telefonundan son sinyalin Köseali, Alantepe ve Kocaçam köyleri arasında kalan 1 kilometrelik alanda alındığı tespit edildi.

Anne ve oğlunu arama çalışmalarında yeni gelişme! Endişelendiren 'ayı' detayı

AFAD, UMKE, JAK EKİPLERİ TERMAL DRONLARLA ARIYOR

AFAD, UMKE, JAK ekipleri, termal dronlarla belirlenen alandaki sığ ormanlık içerisinde arama çalışmalarını sürdürüyor. 11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde görev alan kadavra köpekleri de anne ve oğlunun bulunması için görev yapıyor.

Anne ve oğlunu arama çalışmalarında yeni gelişme! Endişelendiren 'ayı' detayı

KADAVRA KÖPEKLERİ ARAMAYA KATILDI

Ankara ve Samsun'dan gelen jandarma ve AFAD'a ait "Pekmez", "Paye" ve "Abre"k isimli kadavra köpekleriyle JÖAK'a ait kadavra köpeği, daraltılmış baz istasyonu bilgisiyle belirlenen ormanlık alanda arama çalışmalarını yoğunlaştırıldı. Akıncı İHA'yla da arama çalışmalarına gökyüzünden destek veriliyor.

Anne ve oğlunu arama çalışmalarında yeni gelişme! Endişelendiren 'ayı' detayı

BÖLGEDE 8 AYI TESPİT EDİLDİ

Akıncı İHA ile yapılan taramalar neticesinde bölgede 8 ayı olduğu tespit edildi. Ekipler, ayıların inlerine kadar bakarak anne ile oğluna ait bir iz için arama çalışması yürütüyor. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de adli yöndeki araştırmalarını sürdürüyor.

Anne ve oğlunu arama çalışmalarında yeni gelişme! Endişelendiren 'ayı' detayı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Anne ve oğlundan bir haftadır haber yok! AFAD, UMKE ve JAK ekipleri arıyor
Kastamonu'da gizemli kayıp! Anne ve oğlu sırra kadem bastı: Kameralara yakalanıyorlar ama tek iz yok
ETİKETLER
#arama kurtarma
#bozkurt
#kayıp
#mantar
#Huriye Helvacı
#Osman Helvacı
#Kadavra Köpeği
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.