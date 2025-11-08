Anne ve oğlundan bir haftadır haber yok! AFAD, UMKE ve JAK ekipleri arıyor

43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Anne ve küçük oğlunu arama çalışmaları 7 gün önce başlatılırken, AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri sahada yer alıyor.

70 kilometrelik bir alanda sürdürülen çalışmalar kapsamında, ekipler İlişli Çayında arama çalışması başlattı. Ekipler çay içerisinde güçlükle ilerleyerek anne ve oğlunu arıyor.