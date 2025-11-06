Kayıp olarak aranıyordu! Feci şekilde bulundu

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Osman Soydaş'tan haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine AFAD, jandarma, Tüm Afetlerde Arama Kurtarma (TASKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma komando ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü.

2 KM UZAKLIKTA DERE YATAĞINDA BULUNDU

Ekipler, dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalar neticesinde köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki dere yatağında Soydaş'ın cansız bedenine ulaştı.

TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan ilk incelemede Soydaş'ın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Osman Soydaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.