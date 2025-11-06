Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
17°
Yaşam
Kardeş katiline şehirlerarası operasyon! Muş'tan kaçıp Van'da saklanmıştı: JASAT ekipleri parkta yakaladı

Muş’ta silahla vurularak hayatını kaybeden şahsın katili öz kardeşi çıktı. Muş İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ile Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı soruşturma neticesinde şüphelinin Van’a kaçtığı belirlendi. Kardeş katili kısa süre içinde yakalandı.

Kardeş katiline şehirlerarası operasyon! Muş'tan kaçıp Van'da saklanmıştı: JASAT ekipleri parkta yakaladı
’un ilçesinde yaşayan B.A. isimli şahıs 4 Kasım Salı günü ateşli silahla vurularak öldürüldü. Malazgirt ilçesinde B.A. isimli şahıs, ateşli silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Muş İl Komutanlığı JASAT dedektifleri ile Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Çalışmalar sonucunda cinayeti maktulün kardeşi B.A. tarafından işlendiği ortaya çıktı.

TRAKTÖRLE VAN'A KAÇTI

Feci olayın ardından şüpheli B.A. kendilerine ait traktörle Van iline kaçarken, Van’a görevlendirilen JASAT ekipleri, iki gün süren titiz çalışmanın ardından şüpheliyi Van merkez Beşyol mevkiinde bulunan bir parkta saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

