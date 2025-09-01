Menü Kapat
Antalya'da korkunç ölüm! Anahtarını unuttu, eceli hortumdan geldi

Antalya'da kahreden bir olay yaşandı. 43 yaşındaki Alperen Coşar isimli amatör takım teknik direktörü, gece saatlerinde evinin kapısına geldiğinde anahtarını içeride unuttuğunu fark etti. Kendince çözüm arayan adam, çatıya çıkıp hortumu enerji paneline bağlayarak, 3. karındaki evinin balkonuna inmeye çalıştı. Ancak hortum koptu ve genç antrenör feci şekilde hayatını kaybetti.

ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Alperen Coşar, dairesinden ayrılırken anahtarı içeride unuttu. Gecenin ilerleyen saatlerinde geri döndüğünde anahtarı olmadığı için apartmanın çatısına çıktı. Buradaki güneş enerji paneline bağladığı hortum ile 3. kat balkonuna inmeye çalışan Alperen Coşar, hortumun kopması sonucu beton zemine düştü.

Antalya'da korkunç ölüm! Anahtarını unuttu, eceli hortumdan geldi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sabah komşularının haber vermesi üzerine yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Coşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Antalya'da korkunç ölüm! Anahtarını unuttu, eceli hortumdan geldi

Coşar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da korkunç ölüm! Anahtarını unuttu, eceli hortumdan geldi


Alperen Coşar, uzun yıllar çeşitli kulüplerde amatör olarak oynadıktan sonra antrenörlük ve teknik direktörlük kurslarını bitirdi.

Antalya'da korkunç ölüm! Anahtarını unuttu, eceli hortumdan geldi

ACI HABERİ ALAN AİLESİ YIKILDI

Coşar'ın, uzun süredir Manavgat Beşiktaş Futbol Okulu işletmeciliği ve 2. Amatör Kümedeki Manavgat Hisar Gençlik ve Spor'un Teknik Direktörlük görevinde bulunduğu öğrenildi. Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.

