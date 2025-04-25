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 | Banu İriç

Anzak Günü'nde Gelibolu’ya akın: 110'uncu yılda Şafak Ayini coşkusu

Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen binlerce kişi, atalarını anmak için Anzak Koyu'na akın etti. Gece saatlerinde Gelibolu Yarımadası'na geçerek tören alanına ulaşan katılımcılar, belgesel izleyerek ayin saatine kadar hazırlıklarını yaptı. Katılımcılar, savaşın izlerini taşıyan bu topraklarda büyük bir saygı duruşunda bulundu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 06:29
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 06:53

"Şafak Ayini"ne katılmak üzere yine Avustralya ve Yeni Zelanda'dan binlerce kişi Gelibolu Yarımadası'na geçti. Çanakkale kent merkezinden gece saatlerinde hareket eden katılımcılar, servis araçlarıyla Anzak Koyu'ndaki tören alanına ulaşarak, ayin saatine kadar hazırlıklarını yaptı. Uyku tulumları ve battaniyelerle tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na dair belgeseli izleyen katılımcılar, anma törenine katılmanın heyecanını yaşadı.

Anzak Günü'nde Gelibolu’ya akın: 110'uncu yılda Şafak Ayini coşkusu

"ACILARI HAYAL ETMEK SÜRREAL"

Avustralya'dan gelen Chris Brant, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük amcasının 1915'te Gelibolu'da savaşırken yaralandığını ve tedavi için İngiltere'ye gönderildiğini anlattı. Brant, büyük amcasının tedavi sonrasında 1917'de Fransa'da hayatını kaybettiğini belirterek, "Burada yaşanan acıları hayal etmek oldukça sürreal" dedi.

Anzak Günü'nde Gelibolu’ya akın: 110'uncu yılda Şafak Ayini coşkusu

Jim Phillips ise Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılında Gelibolu'da olmanın, savaşın dehşetini gözler önüne serdiğini ifade etti. "Bu, gelecekte ne yapmamız gerektiğine dair önemli bir ders" diye konuştu.

Anzak Günü'nde Gelibolu’ya akın: 110'uncu yılda Şafak Ayini coşkusu

Avustralyalı Davina Tuda da anma törenine katılmanın büyük bir anlam taşıdığını vurguladı. "Bu belgeseli izlemek, tarihsel gerçekleri hatırlamak açısından önemli. Burada ne yaşandığını düşündükçe, acının boyutunu daha iyi anlayabiliyoruz" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

Anzak Günü nedir?
"Anzak" kelimesi, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu'nun (Australian and New Zealand Army Corps) baş harflerinin birleşiminden oluşur. 25 Nisan 1915'te, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin Gelibolu'ya çıkarak savaşa katıldığı bu tarih, her yıl Anzak Günü olarak anılmaktadır.
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ETİKETLER
#avustralya
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