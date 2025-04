Anzak Günü'nde Gelibolu’ya akın: 110'uncu yılda Şafak Ayini coşkusu

Anzak Günü nedir?

"Anzak" kelimesi, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu'nun (Australian and New Zealand Army Corps) baş harflerinin birleşiminden oluşur. 25 Nisan 1915'te, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin Gelibolu'ya çıkarak savaşa katıldığı bu tarih, her yıl Anzak Günü olarak anılmaktadır.