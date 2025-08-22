Araç hurdaya döndü, kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole takla attı. Aracın hurdaya döndüğü kazada kadın sürücü ufak sıyrıklarla kurtuldu.

UFAK SIYRIKLARLA ATLATTI

Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 12. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Asude K. (29) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Şarampolde bulunan telefon direğine çarparak durabilen otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.